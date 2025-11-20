Durante la 17° Sesión Ordinaria, el HCD sancionó la ordenanza que habilita la obra de gas para un sector del barrio ARA San Juan y creó un Corredor Turístico Rural que incluye a Espigas, Blanca Grande, Recalde y Mapis. Además, solicitaron la reincorporación de la Dra. Andrea Chiodi a la Junta Evaluadora de Discapacidad.

Olavarría. El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Olavarría llevó a cabo este jueves la 17° Sesión Ordinaria del período 2025 en el recinto del CEMO.

Aprobada la Obra de Gas y Protocolo Nocturno

La jornada inició con la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, donde se aprobó la ordenanza que habilita la obra de red de gas para el barrio ARA San Juan, en el sector delimitado por Avenida Avellaneda, calle 89 bis, José Rossi y Celestino Muñoz.

Por iniciativa del bloque UCR, se derogó una ordenanza anterior y se aprobó la Ordenanza 5730/25 para la prevención de violencia y discriminación en locales nocturnos. La nueva normativa establece:

La creación de una “Guía de actuación” y un protocolo de asistencia discreta mediante un código o contraseña, a cargo de la Mesa Local Contra la Violencia de Género.

La obligatoriedad de que el personal ofrezca tapas para vasos para prevenir la contaminación de bebidas.

Corredor Turístico Rural y Nomenclatura

Se sancionó la Ordenanza 5731/25 que crea el Corredor Turístico Rural, buscando promover el crecimiento productivo y cultural de las localidades de Espigas, Blanca Grande, Recalde y Mapis.

Asimismo, el Concejo aprobó la imposición del nombre “Luis Oria” a la calle cedida mediante ordenanza en la localidad de Sierras Bayas.

Resoluciones y Pedidos de Informes

Al comienzo de la sesión, se aprobó por mayoría una resolución solicitando al Departamento Ejecutivo la reincorporación de la Dra. Andrea Chiodi como integrante de la Junta Evaluadora de Discapacidad.

Finalmente, se aprobaron varios pedidos de informes dirigidos al Ejecutivo Municipal, incluyendo:

El convenio de cooperación entre el Municipio y la Clínica CEMEDA para el servicio de neonatología .

El tratamiento de hormonización en el CAPS N° 22 .

La detección de arsénico en el agua en diferentes sectores del partido.

Además, se declaró de interés legislativo municipal la conmemoración del Año Internacional de las Cooperativas 2025 y el Encuentro de Escritores “Puentes Literarios en la ciudad de los puentes – Fusión de Artes”.