El Comerciante y Concejal Javier Frías resultó baleado en un asalto en Barrio Independencia

El edil de Olavarría fue víctima de un disparo en la pierna mientras realizaba un reparto en su actividad privada. Permanece internado en el Hospital Municipal, fuera de peligro. La UFI N.º 7 y el Municipio trabajan en la identificación y captura del agresor.

El Municipio de Olavarría emitió un comunicado informando sobre un episodio delictivo ocurrido durante la mañana de este sábado, que tuvo como víctima al comerciante y concejal local, Javier Frías.

El hecho se registró mientras Frías realizaba tareas de reparto relacionadas con su actividad privada, en la zona del Barrio Independencia, específicamente en las inmediaciones de una despensa ubicada en Azopardo al 1700.

En el marco del asalto, la víctima resultó impactada por un disparo en una de sus piernas, que le ocasionó lesiones a la altura de la tibia.

Javier Frías fue trasladado de inmediato al Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, donde actualmente se encuentra internado. Su cuadro médico fue reportado como clínicamente estable y está fuera de peligro.

Investigación en Curso

La investigación del violento suceso es liderada por la UFI N.º 7, a cargo del Dr. Christian Urlézaga. En el operativo y las tareas de recolección de pruebas intervienen la SubDDI, UTOI, Comisaría Primera y el Comando de Patrullas.

El Municipio, por su parte, está prestando colaboración activa a través del área de Protección Ciudadana y el Centro de Monitoreo Municipal. Se está realizando un exhaustivo relevamiento de cámaras para establecer los movimientos del agresor, quien, según la información preliminar, ya estaría identificado.

Las autoridades informaron que se brindarán mayores precisiones a medida que avance la investigación y se actualice el estado de salud del concejal.