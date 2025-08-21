El Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Buenos Aires intensifica la lucha contra el ejercicio ilegal y la precarización laboral

El CoTOBA anunció un plan de auditorías en toda la provincia para detectar y sancionar a quienes ofrecen servicios sin la debida habilitación, lo que pone en riesgo tanto a los profesionales como a la salud de la población.

El Colegio Profesional de Terapia Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires (CoTOBA) anunció que implementará un plan de auditorías y controles en instituciones públicas, privadas y consultorios de todo el territorio bonaerense. El objetivo principal es frenar el ejercicio ilegal de la profesión, el intrusismo y la precarización laboral.

La decisión se tomó tras un encuentro de una comitiva del CoTOBA con la Dirección Provincial de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud. Ambas partes acordaron colaborar en la fiscalización y coordinar auditorías en toda la provincia.

Irregularidades que motivaron la medida

El plan de auditorías se aceleró a raíz de graves denuncias de profesionales matriculados. Las irregularidades más preocupantes incluyen:

Firma de informes sin ejercicio: Empresas y consultorios solicitan a terapeutas ocupacionales que “firmen y sellen informes” para obras sociales de prácticas que en realidad fueron realizadas por estudiantes o personas no graduadas.

Consultorios sin habilitación: Se detectaron consultorios sin la matriculación y habilitación necesaria, especialmente en el interior de la provincia.

Servicios domiciliarios ilegales: En empresas de servicios domiciliarios, se constató la intervención de personas sin la habilitación profesional correspondiente.

Según el CoTOBA, estas prácticas no solo vulneran los derechos laborales de los terapeutas ocupacionales, sino que también representan un serio riesgo para la salud de los pacientes al recibir prestaciones sin los controles adecuados.

Proteger la profesión y la salud pública

Desde el Colegio, su presidenta Claudia Spidalieri destacó que la función principal de la entidad es proteger a la sociedad, garantizando la idoneidad profesional. “El ejercicio ilegal y las prácticas irresponsables no pueden quedar impunes. Cada vez que un servicio de Terapia Ocupacional es prestado por alguien sin la formación adecuada, se compromete la seguridad del paciente y se degrada la profesión”, advirtieron.

Las inspecciones, que incluirán auditorías presenciales y documentales en instituciones y consultorios, buscan detectar irregularidades, promover la matriculación y aplicar sanciones a quienes incumplan la normativa vigente. El CoTOBA reafirma que estas acciones serán parte de una política sostenida para defender la ética, la calidad y la seguridad en la Terapia Ocupacional.