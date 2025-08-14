El Colegio de Nutricionistas bonaerenses denuncia a Santiago Maratea por “intrusismo profesional”

La entidad exige que el influencer se retracte de sus dichos tras haber promocionado en sus redes sociales un té para bajar de peso, una acción que consideran irresponsable y riesgosa para la salud pública.

El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires denunció al influencer Santiago Maratea por lo que califican como un “accionar agraviante, irresponsable e intrusivo” y le exigieron una retractación a través de una carta documento. La medida se tomó después de que Maratea promocionara en Instagram un té para bajar de peso, insinuando que tenía propiedades para “usar los carbohidratos mejor como energía” y “evitar picos de glucosa”.

Laura Salzman, presidenta del Colegio, explicó que la denuncia se basa en el artículo 12 de la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), que prohíbe sugerir el consumo de productos dietéticos a quienes no son médicos ni nutricionistas. Salzman destacó que la gran llegada de Maratea a un público susceptible puede generar riesgos para la salud si no se tiene en cuenta la situación particular de cada individuo.

Acusación de “intrusismo profesional” y denigración

Además de la promoción del producto, el Colegio de Nutricionistas acusa a Maratea de denigrar a los profesionales matriculados. En su video, el influencer afirmó que el té “ayuda a bajar de peso” y criticó a “ciertos nutricionistas arrogantes que a pesar de tener un título, no investigan y desinforman”.

Salzman calificó estos dichos como una “acción intrusista” y enfatizó que el Colegio tiene la responsabilidad ética de “defender la salud de las personas”. Agregó que estas recomendaciones, que pueden parecer inofensivas, a menudo son una publicidad encubierta de empresas farmacéuticas y alimenticias que utilizan a influencers como “canales perfectos” para llegar a la comunidad de manera masiva.

El objetivo de la denuncia es lograr el cese de este tipo de publicidades y generar conciencia en la sociedad sobre los riesgos que implican las recomendaciones sin el respaldo de un profesional de la salud.