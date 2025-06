El Colegio de Abogados dio la bienvenida a nuevos profesionales en una emotiva jura

Un grupo de nuevos profesionales prestó juramento en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul (C.A.A.), marcando el inicio de su ejercicio en el ámbito jurídico. La presidenta del Colegio, Dra. María Fernanda Giménez, y la secretaria del Consejo Directivo, Dra. Romina Maineri, estuvieron presentes para darles la bienvenida a esta nueva etapa.

El compromiso con la ética y el Estado de Derecho

La secretaria del Consejo Directivo, Romina Maineri, enfatizó la trascendencia de este nuevo camino. “Están comenzando una nueva etapa, en este caso, en su vida profesional, y tienen que saber que están ingresando a un Colegio que tiene un compromiso fuerte con los colegas, con la sociedad toda y, sobre todo, con el Estado de Derecho”, expresó.

Maineri también subrayó la dimensión ética y personal que conlleva la abogacía. “Van a ver que ser abogado no es solamente ejercer una profesión, porque los va a atravesar en todas las instancias de su vida… Ustedes van a velar por los derechos, no solamente de sus clientes, sino también de sus colegas. La ética no se reduce a las normas de ética en sí mismas, sino que la conducta que ustedes tengan a partir de ahora tiene que ver también con el reflejo de nuestra profesión en la sociedad, en un contexto donde estamos siendo fuertemente vapuleados”, advirtió.

Cercanía, capacitación y espacios de integración

Por su parte, la presidenta del Colegio, María Fernanda Giménez, resaltó el valor de la cercanía institucional con los nuevos profesionales. “En principio quería darles la bienvenida a este Colegio… esta institución tiene una particularidad, y es que para ustedes, a diferencia de lo que ocurre en otros departamentos judiciales, el Colegio está mucho más cerca”, afirmó. Asimismo, invitó a los flamantes letrados a acercarse, consultar y comunicar sus dudas para que sus demandas sean atendidas de manera personalizada.

Giménez también hizo hincapié en la importancia de la formación continua. “Queremos que sepan que nos ocupamos mucho de las instancias de capacitación, porque para sostener la formalidad de nuestra profesión, nosotros tenemos que saber escribir correctamente, tenemos que saber argumentar”, explicó, destacando que una buena formación no solo busca la excelencia, sino también la capacidad de convencer al Poder Judicial en defensa de los clientes.

Finalmente, la presidenta resaltó los espacios de integración institucional que van más allá de lo académico, como las Jornadas Deportivas. “Para nosotros es fundamental remarcar siempre la importancia de participar, porque ahí es donde conocemos a los colegas de otra manera y podemos tener vínculos más allá de lo profesional”, concluyó, dándoles una cálida bienvenida al Colegio Departamental.

Nuevos matriculados y matriculadas del C.A.A.

El Colegio de Abogados dio la bienvenida a los siguientes nuevos profesionales que prestaron juramento:

De Olavarría: Natalia Lorena Díaz Molina; Juliana Elma Naya; Gerardo Saúl Rodríguez.

Natalia Lorena Díaz Molina; Juliana Elma Naya; Gerardo Saúl Rodríguez. De Azul: Cristina Gabriela Vecino.

Cristina Gabriela Vecino. De Tandil: Lucía María Ané; Ángel David Yuvisa; Franco Agustín Gallo; Walter José Moriconi.

Lucía María Ané; Ángel David Yuvisa; Franco Agustín Gallo; Walter José Moriconi. De Alvear: Candela Villamarín.

Candela Villamarín. De Bolívar: Rodrigo Fabián Ferreira.