El Club Sierra Chica se viste de fiesta para recibir a la primavera con una Noche Retro

El evento, que se realizará este sábado 20 de septiembre, contará con la música de DJ Guille Cabrera y una gran variedad gastronómica. Ya se encuentran a la venta las entradas anticipadas.

El Club Atlético Sierra Chica invita a toda la comunidad a una Fiesta Retro para darle la bienvenida a la primavera con una noche de música, baile y color. El evento se realizará este sábado 20 de septiembre, a partir de las 22:00 horas.

La noche estará a cargo del DJ Guille Cabrera, quien promete un recorrido por los mejores clásicos de la música para hacer bailar a todos los asistentes. Además, el club contará con una cantina completa y una gran variedad gastronómica.

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta y tienen un valor de $5.000 para mujeres y $8.000 para hombres. En la puerta, el precio será de $10.000. Desde la organización, invitan a no quedarse afuera de “la mejor fiesta retro del año”.