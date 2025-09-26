El clima para el primer fin de semana de primavera en Olavarría: Se espera inestabilidad hasta el sábado

El tiempo mejorará significativamente el domingo, con el cielo despejado y una temperatura máxima que alcanzará los 21 grados. Viernes y sábado estarán marcados por el viento y las lluvias.

El primer fin de semana completo de primavera en Olavarría se presenta con un arranque inestable, dominado por las lluvias y el viento, pero con una mejora notable hacia el domingo.

Viernes: Viento y Chaparrones

La jornada de hoy, viernes 26 de septiembre, se presenta ventosa con el cielo mayormente nublado. Existe una alta probabilidad de chaparrones y lluvias durante la tarde y la noche. La temperatura máxima prevista se mantendrá templada, alcanzando los 18∘C.

Sábado: Lluvias y Descenso de Temperatura

El sábado amanecerá con lluvias, aunque se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar hacia la tarde. El viento, que soplará del noreste, rotará al Este y reducirá su velocidad a medida que avance el día. Será el día más fresco del fin de semana, con una temperatura mínima de 11∘C y una máxima que no superará los 13∘C.

Domingo: Sol y Despegue Primaveral

Finalmente, el domingo traerá el alivio y el sol que caracterizan a la estación. El cielo se presentará de algo a ligeramente nublado, con el viento casi en calma. La temperatura tendrá un ascenso significativo, con una mínima de 8∘C que dará paso a una máxima de 21∘C, permitiendo disfrutar de la jornada al aire libre.