El clima para el primer fin de semana de primavera en Olavarría: Se espera inestabilidad hasta el sábado

El primer fin de semana completo de primavera en Olavarría se presenta con un arranque inestable, dominado por las lluvias y el viento, pero con una mejora notable hacia el domingo.
Viernes: Viento y Chaparrones
La jornada de hoy, viernes 26 de septiembre, se presenta ventosa con el cielo mayormente nublado. Existe una alta probabilidad de chaparrones y lluvias durante la tarde y la noche. La temperatura máxima prevista se mantendrá templada, alcanzando los .
Sábado: Lluvias y Descenso de Temperatura
El sábado amanecerá con lluvias, aunque se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar hacia la tarde. El viento, que soplará del noreste, rotará al Este y reducirá su velocidad a medida que avance el día. Será el día más fresco del fin de semana, con una temperatura mínima de y una máxima que no superará los .
Domingo: Sol y Despegue Primaveral
Finalmente, el domingo traerá el alivio y el sol que caracterizan a la estación. El cielo se presentará de algo a ligeramente nublado, con el viento casi en calma. La temperatura tendrá un ascenso significativo, con una mínima de que dará paso a una máxima de , permitiendo disfrutar de la jornada al aire libre.