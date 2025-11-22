La actividad gratuita se realizará el jueves 27 de noviembre de 15:00 a 18:00 horas. Se expondrán las producciones de 11 Centros Recreativos que beneficiaron a 250 personas, y el evento incluirá mateada, juegos, baile y sorteos, destacando el rol de las personas mayores como alumnos y docentes.

Olavarría. El Municipio invita a la comunidad a participar en la Muestra Anual de Centros Recreativos Municipales y Encuentro de Personas Mayores, una jornada organizada por la Dirección de Gestión Territorial junto a la Coordinación de Personas Mayores.

El evento se llevará a cabo el próximo jueves 27 de noviembre, en el Centro Cultural Municipal “San José”, en el horario de 15:00 a 18:00 horas.

Objetivos y Producciones

La Muestra tiene como meta visibilizar el trabajo de los 11 Centros Recreativos que funcionaron durante 2025 en distintos puntos del Partido, brindando actividades a unas 250 personas. Estos espacios buscan crear entornos de aprendizaje, brindar contención social y potenciar oportunidades laborales.

Se invita a la comunidad a compartir una mateada y conocer las producciones de los cursos, entre los que se destacan:

Peluquería

Panificados y Repostería

Pintura en Tela

Tejido y Bordado

Manualidades y Reciclado

Encuentro de Personas Mayores

El encuentro se realiza en articulación con la Coordinación de Personas Mayores, destacando que gran parte de los alumnos y docentes de estos talleres son personas mayores, fomentando la idea de que «no hay edad limitante para aprender y enseñar».

Durante la jornada, los participantes podrán disfrutar de actividades lúdicas y recreativas:

Juegos tradicionales y desafíos cognitivos

Tejo, baile y música

Sorteos y desfiles

Asistirán a la jornada Escuelas Primarias de Adultos, Centros de Jubilados, grupos de estimulación cognitiva y otras personas interesadas de la comunidad.