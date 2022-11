El CEF 44 será escenario de la 9º etapa del Gran Prix Infantil de Ajedrez de la Provincia de Buenos Aires

Con la organización de la Escuela Municipal de Ajedrez, en instalaciones del CEF Nº 44 del barrio CECO, se llevará a cabo la 9º etapa del Gran Prix Infantil de Ajedrez de la Provincia de Buenos Aires.

La jornada se realizará el domingo 13 del corriente mes, en función del siguiente cronograma:

9:30 horas. Recepción de las delegaciones e inscripción definitiva.

10:15 horas. Fin de la inscripción. Reunión de fiscales.

10:30 horas. Inicio del torneo.

13:00 horas. Receso para almorzar. Reunión de delegados.

14:15 horas. Continuación del torneo.

17:15 horas. Horario de finalización estimado. Clasificación final de todas las categorías.

17:30 horas. Entrega de premios del torneo.

18:00 horas. Despedida de las delegaciones.

El torneo se dividirá en 6 diferentes categorías según el año de nacimiento de los jugadores. Su clasificación es la siguiente: Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 15, Sub 18 y Mayores.

Modalidad de juego: Todas las categorías jugarán por sistema suizo a 7 rondas con 15 minutos por jugador más 5 segundos por jugada.

Se premiará con trofeos de madera a los mejores clasificados en cada una de las 4 categorías menores (Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 15). También recibirán trofeos similares los mejores en las categorías Sub 18 y Mayores.

También habrá premios a la mejor dama de cada categoría y al mejor jugador mayor de 60 años (Senior A) y mayor de 70 (Senior B).

El reglamento del torneo será el vigente en el Gran Prix Infantil Provincial, nombrándose como árbitro principal al AF Ramiro Troilo.