El CECO realizó la asamblea anual

El Centro Empleados de Comercio presentó la memoria y el balance del ejercicio 2022-2023 que resultaron aprobadas por los afiliados y afiliadas que participaron de la asamblea.

El pasado lunes 27 de noviembre el Centro Empleados de Comercio Olavarría realizó la asamblea anual para informar a sus afiliados y afiliadas sobre la gestión realizada en la “Memoria y Balance del ejercicio 120”.

Una gran cantidad de afiliados y afiliadas se apersonaron al salón de usos múltiples en el segundo piso de la sede gremial ubicada en Coronel Suárez 2752 para tratar el balance del ejercicio que comprende desde el 1/07/2022 al 30/06/2023. El secretario general Miguel Santellán dio por iniciada la asamblea. “Estamos terminando un año que ha sido emotivo para la institución por su 120 aniversario y una impecable trayectoria en su zona de influencia que componen los partidos de Olavarria, Laprida y Gral La Madrid” expresó Santellán.

Durante la asamblea se destacó el compromiso del sindicato para con sus afiliados y afiliadas en materia habitacional. Se repasaron las obras ya concluidas: Barrio CECO 1, Barrio CECO 2, Torre Alsina, Barrio Independencia y el Barrio CECO de La Madrid y además se ratificó el compromiso de culminar con las 100 viviendas que se están construyendo en Olavarría en el futuro Barrio CECO 3.

Otro de los grandes puntos que se destacó fue el aniversario número 40 del Jardín Maternal y de Infantes Niño Feliz y las numerosas actividades que desarrolló la institución educativa con el compromiso de una educación de calidad para los hijos e hijas de los trabajadores de comercio. Durante el periodo presentado, se puso en marcha el programa de “Acompañamiento Educativo” para aquellos hijos e hijas de afiliados y afiliadas que necesitan rendir exámenes y reforzar contenidos en los niveles primario y secundario. Se entregaron Kits Escolares y guardapolvos en Olavarría, Laprida y La Madrid.

Se detallaron los servicios que brinda el sindicato a sus afiliados y afiliadas como el gimnasio funcional, actividades para jubilados y jubiladas, los talleres del centro cultural infantil, las olimpíadas mercantiles y los beneficios en turismo, entre otros.

Las distintas secretarías que integran la comisión directiva del CECO presentaron informes detallados de las actividades realizadas, que fueron sometiéndose a la votación de los afiliados.

En cuanto al balance económico, la institución logró un superávit con un crecimiento muy significativo en relación al cierre anterior. Las memorias y el balance económico fueron aprobados en general y particular por unanimidad.

A modo de cierre, luego de que la asamblea aprobara todas las actuaciones, Miguel Santellán, en sus palabras finales, agradeció a los presentes en particular y a los afiliados y afiliadas en general como así también a las autoridades gremiales nacionales, y provinciales, al Gobernador Axel Kicillof y a las autoridades locales, en especial al intendente electo Maximiliano Wesner y al Diputado Provincial, Cesar Valicenti. Por otra parte, instó a los trabajadores a unirse y defender los derechos logrados, vuelven tiempos difíciles para las y los trabajadores, el cercenamiento de derechos y la limitación a la actividad sindical solo persigue la eliminación de las leyes fundamentales y constitucionales que protegen el trabajo Decentes y Salarios dignos. “Les agradezco a todos y sepan que tenemos que estar más juntos que nunca y fortalecernos, porque si no, nuestra debilidad será fruto para algunos que no quieren saber nada ni con los gremios, ni con ninguna institución intermedia” cerró Santellán.