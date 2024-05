El Carbonero se adjudicó la fase olavarriense del Interligas de fútbol

Tras vencer 4-1 a Sierra Chica, Ferro Carril Sud logró el primer puesto de la etapa local del Torneo Unión Deportiva Regional 2024 de Primera División. Además hubo victorias de Racing, Estudiantes, El Fortín y Espigas. Ahora se vienen los playoff para saber que cuatro equipos representarán a Olavarría en la fase siguiente del Interligas.

Tras un flojo inicio de partido por parte de ambos equipos, la primera ocasión de ataque llegó al minuto 14 por intermedio del volante de Sierra Chica Emanuel Devia, que por derecha escaló hasta casi la línea de fondo y su remate se fue ancho. Hasta ahí era un poquito mejor Sierra, que se encontraba mejor para en la cancha que Ferro.

Pero progresivamente el Carbonero empezó a ser más profundo en ofensiva, buscando a Juan Manuel Ponce y Ramón Sánchez. En este sentido y tras un agarrón/abrazo de Facundo Crevatín sobre Ponce en el área, el árbitro Jerónimo Navas decretó penal para el local. Ramón Sánchez se encargó de cambiarlo por gol al minuto 22 (1-0).

Pero luego y tras un intervalo de casi quince minutos donde no pasaba nada, llegó la igualdad de Sierra Chica. Tras un remate cruzado de Emanuel De Cortázar, el arquero Franco Vedelini tapó a medias y en el rebote le quedó en soledad a Miqueas Molina que marcó el gol del empate a los 37 minutos (1-1). Ya sobre el cierre de la primera mitad, Sánchez ganó por derecha, llegó hasta el fondo, dio un centro atrás para Ponce que terminó rematando alto por arriba del travesaño.

A los 3 minutos del segundo tiempo y tras un córner desde la derecha, gran cabezazo de Airtor Benítez que dio en el segundo palo. Luego atacó el visitante con Devia en dos ocasiones: un remate a la entrada del área grande que controló arriba Vedelini, y un disparo por derecha que se fue desviado. Pero promediando la segunda mitad y con los ingresos de Rodrigo Garro y Joaquín Stular, el local empezó a manejar el partido.

En este sentido y luego de un remate de Garro, el rebote dado por el arquero Lautaro Villegas le quedó a Joaquín Stular que disparó fuerte para establecer el 2-1 para el Carbonero al minuto 30. Dos minutos después (32´), amplió el marcador el equipo anfitrión con Ramón Sanchéz que definió muy bien tras una floja tapada abajo del golero sierrachiquense (3-1).

Y finalmente al minuto 34, con un buen remate dentro del área, Joaquín Stular terminó decretando el definitivo 4 a 1 con que Ferro goleó en el “Colasurdo” a Sierra Chica.

SÍNTESÍS:

Ferro (4): Vedelini; Tamagnini, Buongiorno, A. Benítez, Cuatrochio (Tello); Borda (Gargagione), Acuña (Garro), Hammershmidt, Y. González (Basualdo); Sánchez y Ponce (Stular). D.T.: M. Diorio.

Sierra Chica (1): L. Villegas; Violante, Motta, Crevatín, Billegas; E. Molina, Arroyo (Aguirre), Devia, M. Molina, De Cortázar y Palacio (Salvareschi). DT.: N. Arena.

Goles el primer tiempo: R. Sánchez (F), 22 minutos de penal; M. Molina (SCH), 37 minutos.

Goles en el segundo tiempo: J. Stular (F), 30 minutos; R. Sánchez (F), 32 minutos; J. Stular (F), 34 minutos.

Amonestados: Hammerschmidt y Tello, en Ferro. Crevatín, De Cortázar y Palacio, por Sierra Chica.

Árbitro: Jerónimo Navas.

Estadio “Domingo Francisco Colasurdo” de Fútbol Club Ferro Carril Sud de Olavarría.

Resultados finales del resto de la fecha:

Estudiantes 2 (Lautaro Crivelli y Juan Basterrica) – Municipales 1 (Thiago Andreu).

Embajadores 2 (Franco Carlucci y Emilio Scipioni) – Racing 3 (Pablo Mujica x2 y Fermín Kolman).

San Martín 0 – El Fortín 1 (Marcos Bonavetti).

Hinojo 0 – Loma Negra 0.

Espigas 4 (Lautaro Barrionuevo, Bruno Pal x2 y Axel Arce) – Colonias y Cerros 0.

Tabla de Posiciones: 1) Ferro, 29 puntos; 2) Racing, 27; 3) Estudiantes, 26; 4) El Fortín, 24; 5) Embajadores, 21; 6) Municipales, 15; 7) Hinojo, 13; 8) Espigas, 12; 9) Loma Negra, 8; 10) Colonias y Cerros, 7; 11) Sierra Chica, 6; y 12) San Martín, 4 unidades.

De esta manera, los cruces de Playoff (con ventaja deportiva para el mejor ubicado en la tabla general) serán los siguientes:

Ferro vs. Espigas

Racing vs. Hinojo

Estudiantes vs. Municipales

El Fortín vs. Embajadores.