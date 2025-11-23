Nicolás Benito tuvo que abandonar en la Final de la Clase Uno del Turismo Pista; disputada este domingo en el Autódromo “Roberto Mouras” de La Plata. Recordamos que el piloto de Olavarría ya se había consagrado campeón 2025 de la categoría en la fecha anterior.

Tras largar la última prueba del año desde la primera fila en el segundo cajón de partido, Nico Benito mantuvo su lugar de inicio por detrás del líder Joaquín Cortina. Rápidamente y cuando se había cumplido la primera vuelta, la competencia se neutralizó con Auto de Seguridad por los despistes de Garaicoechea y Nugnes.

La reanudación se produjo en el tercer giro, donde el volante de Olavarría fue en busca del primer puesto y terminó tocándose con Cortina. Producto de ello, Benito cayó al último puesto del clasificador y debió abandonar en la cuarta vuelta. Así, Juan Perugini se convirtió en el nuevo líder de la competencia.

Por otra parte, Nicolás Rojas se encontraba luchando posiciones en la parte del fondo del pelotón. En este sentido y promediando la carrera, se encontraba ubicado en el 43º lugar. Finalmente y con un aceptable rendimiento, el mencionado piloto olavarriense terminó recibiendo la bandera a cuadros en el puesto 35º.

Por otra parte, Juan Perugini fue el ganador de la competencia final en el “Roberto Mouras” de La Plata.

El joven volante olavarriense Nico Benito logró el título 2025 de la Clase Uno del Turismo Pista con un gran desempeño a lo largo de todo el campeonato; el mismo se puede ver reflejado en los siguientes resultados obtenidos:

Finales Ganadas: 4 (Concordia, La Plata, Paraná y San Jorge).

Podios: 1 (Tercer Puesto en Río Cuarto).

Series Ganadas: 5 (Concordia, La Plata, Paraná, San Jorge y La Plata 2).

Pole Position: 4 (Concordia, Paraná, Rosario y San Jorge).