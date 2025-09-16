El bloque de La Libertad Avanza propone la creación de “Cruces Seguros” en Olavarría

La iniciativa busca mejorar la seguridad de los peatones en los puntos de mayor tránsito, además de posicionar a la ciudad como un referente en inclusión y accesibilidad.

El bloque de concejales de La Libertad Avanza de Olavarría presentó un proyecto de resolución para la implementación de “Cruces Seguros” en distintos sectores de la ciudad. La propuesta tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de los peatones en zonas de alto tránsito, como las cercanías de bancos, escuelas, instituciones de salud y oficinas de trámites.

Según el comunicado del bloque, este proyecto es parte de su plataforma de gobierno y busca reducir la siniestralidad, promoviendo un entorno urbano más seguro para peatones, ciclistas y conductores.

Además de la seguridad vial, el proyecto aspira a posicionar a Olavarría como una ciudad de referencia en materia de inclusión y accesibilidad. “Apostar a un diseño urbano inclusivo significa garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades o condiciones, puedan desplazarse de manera autónoma y segura”, señala el documento.

La iniciativa, que tendrá un impacto económico y social, contribuirá a facilitar el acceso a los distintos servicios y fortalecerá los lazos comunitarios. La implementación será gradual y estará coordinada por el área municipal de obra pública, lo que permitirá un avance ordenado y eficiente.

En definitiva, la propuesta busca, no solo atender una necesidad urgente de seguridad, sino también proyectar a Olavarría como una ciudad moderna, inclusiva y con una visión de desarrollo sustentable.