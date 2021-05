El Biciturismo en tiempos de pandemia

Desde hace poco más de 6 años, Matías Ezequiel “Bachi” Castañares promueve un proyecto turístico denominado “Bici Tours Olavarría”. En la nota, el Técnico Superior en Turismo y Guía de Turismo Rural habla sobre las salidas recreativas grupales que organiza y cómo esta llevando adelante la actividad en esta pandemia por Covid-19.

“En Bici Tours Olavarría realizamos salidas de Cicloturismo en grupo con el fin de redescubir los atractivos turísticos de nuestra ciudad que es muy rica en atractivos, tales como estancias, lagunas, pueblos colonos, canteras activas e inactivas, fábricas abandonadas, cuevas y cerros, entre otros más (…) Y que la ciudadanía pueda acceder a ellos a través de un medio de movilidad como es la bicicleta; el cual no contamina, fortalece nuestra salud física y psíquica”, manifestó Matías Castañares. Además, agregó que “la mejor píldora para el estrés es montar una bici. Y dicho sea de paso muchos profesionales de la salud recomiendan nuestra actividad”.

Por otra parte y en relación a su actividad en estos tiempos de pandemia, “Bachi” expresó que “el sector turístico fue uno de los más golpeados, sin poder trabajar durante casi 8 meses, donde nos vimos muy afectados y sin ingresos. Esto me obligó a darme cuenta y valorar mi trabajo (…) Hoy estoy cobrando un valor mínimo para quienes quieran participar de las salidas de Cicloturismo; ya que durante 5 años, las salidas fueron gratuitas a la comunidad. Salvo los últimos 2 años que fueron auspiciadas por sponsors, empresas amigas que colaboran y la Municipio de Olavarría, quien también puso a disposición una camioneta de apoyo, profesores de Educación Física y hasta un seguro de accidentes personales para los participantes”.

Finalmente y cuando liberaron las actividades deportivas al aire libre, para Matías Castañares el Cicloturismo quedó como su única fuente de ingreso, al no tener otro trabajo. “Nos habilitaron para salir en grupos de 10 personas; cuando estaba acostumbrado a trabajar con más de 100”. En este sentido, concluyó diciendo que “voy a seguir haciendo lo que me gusta, que me hace rico, pero del alma. Que me despeja la mente, que me da libertad. Y donde las únicas cadenas que te dan libertad son las de la bicicleta”.

Para quienes quieran contactarse con “Bachi” y saber más sobre las salidas de Bici Tours Olavarría, pueden hacerlo ingresando a www.bicitours.com.ar ó a través de sus redes sociales en Instagram y Facebook.