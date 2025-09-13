El Bataráz se reencontró con el triunfo

Por la quinta fecha de la Región Sur del Torneo Pre-Federal 2025 de Básquetbol, Estudiantes venció de local a Kimberley de Mar del Plata por 83-77.

En el Maxigimnasio “Parque Guerrero” y con el regreso oficial de Federico Marín (16 puntos), el Bata logró recuperarse de la derrota sufrida en el clásico; venciendo en un parejo y duro encuentro al Dragón marplatense.

El perimetral albinegro, Luciano Dilascio, fue el máximo goleador del juego con 19 tantos. Mencionado jugador estuvo secundado de muy buen manera por Mateo Marcrini (18 unidades) y Sebastián Masson (14 puntos y 17 rebotes).

Ahora por la sexta y próxima fecha, Estudiantes (quien marcha tercero en las posiciones con tres victorias y dos derrotas) enfrentará de local a Independiente de Tandil.

Mientras que Racing cayó en Orense ante Alumni por 78 a 60. Marcos Risso resultó ser el principal anotador del Chaira con 17 tantos.

A pesar de la derrota, el equipo de “La Estrella” se mantiene como único líder de la zona con 9 puntos (4 triunfos y 1 derrota). Y en la próxima jornada recibirá en el “Parque Olavarría” a Sarmiento de Coronel Suárez.