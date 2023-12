“El automovilismo no es para cobardes, hay que saber ganar y perder, hoy acepto la derrota, pero no comparto la manera”

Josefina Vigo no pudo largar la última final del año de la copa SpeedAgro resignando así la lucha por el título.

El sábado, tras haber llegado en el tercer puesto, la olavarriense se preparaba de la mejor manera para largar la competencia del domingo y así poder pelear por el título de la categoría que acompaña al Turismo Carretera.

En este sentido, la piloto olavarriense dejó deslizar que el amargo trago del fin de semana se debió a problemas mecánicos de los cuales nadie pudo darle las causas y mucho menos una solución.

Josefina Vigo realizó un descargo en sus redes sociales donde explicó lo sucedido y agradece el acompañamiento del año.

El Comunicado.

No fue lo que esperaba, quizá uno nunca piensa que pueden pasar estas cosas, hoy me toca perder pero no por mala suerte..

El automovilismo es ingrato, siempre te da menos de lo que uno espera..

El sábado terminamos nuestra carrera de la mejor manera, obteniendo un puesto 3 que nos dejaba bien para pelear hoy por el título. Cuando salgo a pista hoy el auto de golpe no andaba más.. cosas raras del deporte no?

Intento encontrar explicaciones pero no las tengo, lamentablemente trabajamos muchísimo todo el año y duele terminar así.. me quedo con la tranquilidad de haberlo dado todo, para todos.. ayudando a mis pares fecha a fecha, sin ocultar nunca nada y estando siempre a disposición de todos.

El automovilismo no es para cobardes, hay que saber ganar y perder, hoy acepto la derrota, pero no comparto la manera.

Gracias a los sponsor y a mi familia que me banco todo este año..

A mis amigos y a todos los que siempre me tiraron buenas energías..

Vamos a levantar la cabeza y mirar al frente.. como siempre lo hice.