El Autódromo “Hermanos Emiliozzi” se Pone a Punto para el Regreso de las Categorías APPS

El equipo del AMCO realiza intensas tareas de mantenimiento en el circuito para garantizar un gran espectáculo automovilístico este fin de semana.

Se intensifican los trabajos en el Autódromo “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría, donde el equipo del AMCO (Automóvil Moto Club Olavarría) se encuentra abocado a tareas de mantenimiento y puesta a punto.

El objetivo es dejar todo en óptimas condiciones para el regreso de las categorías de la APPS (Asociación Pilotos Promocionales del Sudeste), que disputarán una nueva fecha del automovilismo zonal este fin de semana.

La organización busca asegurar que el circuito esté preparado para recibir a los competidores y brindar un gran espectáculo al público que se acerque al autódromo.