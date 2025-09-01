El Aula Móvil de Fundación YPF llega a Olavarría con una propuesta educativa sobre energía

Del 4 al 5 de septiembre, el Centro Cultural San José será la sede de talleres y una experiencia inmersiva para aprender sobre la generación y el uso eficiente de la energía en Argentina. Las actividades son gratuitas y abiertas a toda la comunidad.

La Fundación YPF, en conjunto con YPF Luz, trae a Olavarría su Aula Móvil de Energía Argentina, un espacio educativo e interactivo que busca acercar el mundo de la energía a la comunidad. La iniciativa, que es gratuita, tendrá lugar los días 4 y 5 de septiembre en el Centro Cultural Municipal San José.

El Aula Móvil está equipada con tecnología de punta, incluyendo paneles sobre Vaca Muerta, el proyecto de GNL y la generación de energías térmica, eólica y fotovoltaica. La experiencia, con una duración de 30 minutos, permite a los visitantes interactuar con realidad aumentada para entender las tecnologías de generación y transporte de energía, y recibir consejos para un consumo más eficiente en sus hogares.

Cronograma de actividades

Taller sobre Energía Argentina: Se realizará el jueves 4 de septiembre en dos turnos: de 9 a 12 hs y de 14 a 17 hs.

Se realizará el jueves 4 de septiembre en dos turnos: de 9 a 12 hs y de 14 a 17 hs. Experiencia del Aula Móvil: Estará disponible el jueves 4 y el viernes 5 de septiembre, en horarios de 8:30 a 12 hs y de 13 a 17 hs.

Además de la propuesta para el público general, se ofrecerán talleres de formación especializados para estudiantes de los últimos años de escuelas técnicas. En estas sesiones, los alumnos aprenderán a construir aerogeneradores, sistemas fotovoltaicos y calentadores solares, y realizarán mediciones de eficiencia energética con kits educativos especiales.

Todas estas actividades forman parte del programa Energía Argentina de la Fundación, que busca difundir los recursos energéticos del país y las tecnologías que se utilizan para su generación. La iniciativa cuenta con la colaboración de especialistas de YPF Luz, quienes compartirán sus conocimientos en los diferentes talleres.