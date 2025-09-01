El Aula Móvil de Fundación YPF llega a Olavarría con una propuesta educativa sobre energía

4 horas ago Economía, Titulos

Del 4 al 5 de septiembre, el Centro Cultural San José será la sede de talleres y una experiencia inmersiva para aprender sobre la generación y el uso eficiente de la energía en Argentina. Las actividades son gratuitas y abiertas a toda la comunidad.

La Fundación YPF, en conjunto con YPF Luz, trae a Olavarría su Aula Móvil de Energía Argentina, un espacio educativo e interactivo que busca acercar el mundo de la energía a la comunidad. La iniciativa, que es gratuita, tendrá lugar los días 4 y 5 de septiembre en el Centro Cultural Municipal San José.

El Aula Móvil está equipada con tecnología de punta, incluyendo paneles sobre Vaca Muerta, el proyecto de GNL y la generación de energías térmica, eólica y fotovoltaica. La experiencia, con una duración de 30 minutos, permite a los visitantes interactuar con realidad aumentada para entender las tecnologías de generación y transporte de energía, y recibir consejos para un consumo más eficiente en sus hogares.

 

Cronograma de actividades

 

  • Taller sobre Energía Argentina: Se realizará el jueves 4 de septiembre en dos turnos: de 9 a 12 hs y de 14 a 17 hs.
  • Experiencia del Aula Móvil: Estará disponible el jueves 4 y el viernes 5 de septiembre, en horarios de 8:30 a 12 hs y de 13 a 17 hs.

Además de la propuesta para el público general, se ofrecerán talleres de formación especializados para estudiantes de los últimos años de escuelas técnicas. En estas sesiones, los alumnos aprenderán a construir aerogeneradores, sistemas fotovoltaicos y calentadores solares, y realizarán mediciones de eficiencia energética con kits educativos especiales.

Todas estas actividades forman parte del programa Energía Argentina de la Fundación, que busca difundir los recursos energéticos del país y las tecnologías que se utilizan para su generación. La iniciativa cuenta con la colaboración de especialistas de YPF Luz, quienes compartirán sus conocimientos en los diferentes talleres.

Compartir

Tags

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2025, All Rights Reserved