El arquero Mariano Andújar participó de una charla motivacional con internos de la Unidad Nº 2 de Sierra Chica

El actual arquero de Estudiantes de La Plata habló vía remota con más de mil personas detenidas, entre ellas internos de la Unidad Nº 2 de Sierra Chica. Repasó los inicios de su carrera y destacó la importancia de los valores del deporte.

El reconocido arquero Mariano Andújar repasó su carrera y su historia con más de 1.000 personas privadas de la libertad de 20 cárceles bonaerenses en el marco del ciclo de charlas “Historia de vidas deportivas” que organizan el Área de Cultura y Deportes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires junto al Servicio Penitenciario Bonaerense.

El experimentado deportista campeón de la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata y subcampeón mundial y de América con la selección argentina de fútbol comenzó la charla vía zoom compartiendo con los presentes cómo fueron sus inicios.

“Me crié en Lugano 1 y 2, un barrio humilde con códigos y valores. Tengo la suerte de que además del apoyo de mi familia, siempre conté con mis amigos quienes respetaron mi decisión de ser deportista profesional y me

cuidaron”, afirmó Mariano.

En otro pasaje de la charla, Andújar explicó refiriéndose al profesionalismo del deportista que “a los 15 años subí a la Primera de Huracán. Cuando tenés la oportunidad de vivir de lo que te gusta, tenés la obligación de ser profesional ya que, si no rendís cobrás menos, no cumplís tus propios objetivos, no te buscan de los clubes grandes, etc. Hay muchísimas historias de jugadores con unas condiciones bárbaras que no llegan. Para hacer una carrera tranquila alcanza quizás con cuidarse un poco pero si tu meta es jugar a nivel internacional eso exige un mayor esfuerzo y sacrificios”.

Al preguntarle sobre el partido más importante de su vida, el arquero no dudó: “estando dentro de la cancha, la final de la Libertadores que ganamos con Estudiantes. Como suplente mis partidos más importantes fueron las finales del mundo y de América con la selección argentina”.

Andújar también se refirió a la actualidad del fútbol femenino al afirmar que “me parece genial que las chicas tengan la oportunidad de practicar fútbol a nivel profesional. Espero que se pueda profesionalizar aún más y que todas las jugadoras estén amparadas por Futbolistas Argentinos Agremiados y cuenten por ejemplo con su propia obra social. El fútbol femenino llegó para quedarse”.

Durante la actividad el Director de Políticas de Inclusión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Iafolla, destacó refiriéndose a los presentes que “todos ustedes son los que construyen estos espacios. La incorporación del deporte como práctica diaria también repercute positivamente en la salud de las personas y se transformar en una herramienta de inclusión”.

En el mismo sentido la Directora del Ministerio de Justicia y DDHH de la provincia de Buenos Aires encargada del área de deporte y cultura, Claudia Rodríguez remarcó que “como Estado debemos garantizar todos sus derechos. Mariano dejó hoy un mensaje muy importante al transmitirles la importancia de focalizarse en objetivos concretos para superar obstáculos y alcanzar sus metas. Tener un objetivo es ir por él con constancia, disciplina y contar con la capacidad de superar frustraciones y salir adelante”.

Por último, el Director de Cultura y Deportes del SPB, Walter Bertolotto remarcó que “el poder contar con deportistas con tanta trayectoria para que las personas privadas de su libertad puedan compartir unos momentos con él y conocer sus vivencias es muy importante para encontrar inspiración y forjar su propio camino”.