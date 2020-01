El 29 de marzo se realizará la elección de delegados en las localidades

Por segunda vez en la historia de Olavarría, los vecinos de las localidades podrán elegir a sus delegados en la consulta popular no vinculante que se llevará a cabo el próximo 29 de marzo, para el período 2020 – 2022.

Desde el 20 de enero hasta el 5 de febrero, los interesados en postularse para delegados deberán presentarse en la Dirección de Delegaciones (ubicada en el primer piso del Palacio Belgrano), en el horario de 7:30 a 13:00 con el fin de retirar los formularios, el instructivo de participación y evacuar las dudas e inquietudes que puedan surgir a tal efecto.

La documentación deberá ser presentada en Mesa de Entradas del Palacio Belgrano, hasta el 19 de febrero 2020 inclusive, en horario de 7:30 a 13 horas, dando de este modo inicio a la formación del expediente necesario para ser presentado como candidato.

Seguidamente se revisará la documentación entregada y el 9 de marzo se oficializarán las candidaturas.

La campaña electoral se podrá realizar desde el 9 de marzo hasta el 27 de marzo a las 8:00 horas y el 29 de marzo se llevará a cabo la elección en las instituciones que se darán a conocer oportunamente.

Una vez realizada la elección, los ganadores asumirán posterior al 31 de mayo, fecha en la que finaliza el mandato de los actuales delegados.

¿Quiénes podrán votar?

Pueden votar todos los ciudadanos residentes en las localidades del Partido de Olavarría que figuren en el padrón electoral 2019. Por el contrario, no podrán sufragar aquellas personas que no figuren en el padrón o se encuentren tachados, quienes no presenten su DNI o exhiban Libreta Cívica o de Enrolamiento o DNI emitido en fecha anterior al que figura en el padrón.

La votación no es obligatoria, aunque claramente existe interés en conocer la opinión de la comunidad, por lo cual se invita a los ciudadanos a involucrarse en esta iniciativa.