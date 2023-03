Eduardo Rodríguez: “Quiero ser Intendente de Olavarría”

Así lo señaló el referente del Foro Olavarría – Frente Renovador en el plenario realizado este miércoles en Mariano Moreno, ante unos 70 participantes.

“Me gustaría ser Intendente para que Olavarría vuelva a la senda del progreso” dijo Eduardo Rodríguez acompañado por los referentes seccionales del Massismo, Ricardo Lissalde, y la Diputada Provincial Luciana Padulo.

En la tarde del miércoles, tuvo lugar en la Sociedad de Fomento Mariano Moreno, el Plenario del Foro Olavarría-Frente Renovador en el Frente de Todos que se inició con las palabras de bienvenida de la presidenta del Bloque de Concejales del espacio, Inés Creimer. En la continuidad del encuentro, habló Eduardo Rodríguez para destacar que “venimos trabajando para que el Frente de Todos de Olavarría ofrezca en las elecciones de este año una propuesta superadora a la actual gestión de Gobierno Municipal que le devuelva la esperanza a los olavarrienses”.

“La gestión actual va a cumplir 8 años en el Gobierno y no ha propuesto un solo proyecto que le dé horizonte y futuro a Olavarría”, señaló Eduardo Rodríguez al tiempo que resaltó “el pasivo que nos deja esta gestión en materia de obras públicas en la ciudad y localidades”.

“Nuestra propuesta es volver a revitalizar la Salud Pública y la atención en nuestro Hospital Municipal y en las localidades, ordenar y administrar el Municipio para recuperar la capacidad de inversión pública para hacer las obras que piden nuestros vecinos y proyectos a futuro, avanzar con la ampliación de la planta urbana aprobada con la incorporación de lotes para la construcción de viviendas y darle centralidad a las políticas de Cultura, Deporte y desarrollo humano” expresó Eduardo Rodríguez.

“Quiero decirlo por primera vez y correspondía que lo dijera ante ustedes, que son el equipo de trabajo. Quiero ser Intendente de Olavarría, me gustaría ser Intendente de mi ciudad para que vuelva a la senda del progreso, del trabajo y del rol que debe tener Olavarría en el centro de la provincia de Buenos Aires”, dijo Eduardo Rodríguez y para cerrar sus palabras añadió “tenemos que trabajar con la idea de ofrecer un espacio abierto y amplio”.

Seguidamente tomó la palabra el referente seccional del Frente Renovador, Ricardo Lissalde, para resaltar la exitosa convocatoria del Plenario y del equipo de trabajo consolidado en Olavarría.”Vemos que en Olavarría el Frente Renovador en el Frente de Todos tiene un plan para la ciudad y que Eduardo tiene la capacidad de asumir la responsabilidad de la intendencia”, indicó.

En su turno, la Diputada Provincial, Luciana Padulo, transmitió el respaldo de Sergio Massa al trabajo que viene realizando el Frente Renovador en Olavarría. En este sentido, expresó “es importante destacar lo que Eduardo y el equipo de Olavarría significan para el Frente Renovador, nuestra presencia acá tiene que ver con el apoyo tiene que ver claramente con el apoyo que nuestro referente Sergio Massa le da a Eduardo y cómo valora la representación que él lleva adelante con todo el equipo”. Asimismo, añadió “que una persona venga y diga a viva voz ‘yo quiero, me animo y he venido trabajando por eso’ es muy valorable. De eso se trata un poco esta apuesta, de ser valiente y de atreverse”.

La continuidad del Plenario contó con la palabra de muchos de los presentes, con aportes sobre la situación del Partido de Olavarría, donde las intervenciones fueron coincidentes en valorar y apoyar la candidatura de Eduardo Rodríguez.

En el cierre del encuentro, se conformó una Junta Promotora que tendrá la tarea de dialogar con distintos espacios políticos y vecinos de cara a las próximas elecciones con la finalidad de ampliar la convocatoria y la participación dentro del Frente de Todos.

Del Plenario encabezado por Eduardo Rodríguez, los referentes de la séptima sección, Ricardo Lissalde y la Diputada Provincial Luciana Padulo, los concejales Inés Creimer y Gastón Sarachu, se destacó la participación de ex concejales, ex funcionarios, ex Delegados Municipales y referentes de localidades, sindicatos y de distintos espacios políticos.