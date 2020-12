Eduardo Malamud: “Todos podemos aportar para construir una sociedad con igualdad de oportunidades”

El ex Diputado provincial perteneciente al espacio “Radicales Olavarría” e integrante de la Lista 11 -competirá en las elecciones internas en marzo del 2021 con Rubén Orfel Lanceta a la cabeza- compartió algunas reflexiones y conceptos en relación a la participación política y la militancia en la Unión Cívica Radical.

“El radicalismo olavarriense a lo largo de su historia ha sido una cantera inagotable de dirigentes. Uno de ellos es Eduardo Malamud, que con vasta experiencia legislativa a nivel local y provincial fue consultado sobre su vínculo con la participación política y el rol de la UCR, no duda sobre el vínculo con la nobleza de la actividad y particularmente de su partido” explicaron desde el espacio a través de un comunicado.

“Una pregunta muy frecuente es: ¿para qué intervenir en política, exponerse públicamente, gastar el tiempo que puede dedicarse a la familia, el trabajo o la diversión, adquirir enemigos, sufrir agresiones, insultos y hasta desprecio de parte de los conciudadanos?. Desgraciadamente algunos decidirán hacerlo para beneficiarse económicamente, ya sea obteniendo puestos bien remunerados a cambio de olvidar principios e ideales, u obteniendo protección para el desarrollo de actividades ilegales”, introduce.

“La razón principal que nos ha llevado a muchos al terreno de la actuación política es el convencimiento que en nuestra sociedad hay muchísimo por hacer para mejorarla y mejorarnos. Todos podemos aportar, desde nuestra poca o mucha capacidad y experiencia, para lograr una sociedad que no solamente sea democrática, para que sean elecciones y no armas las que elijan gobernantes, sino que también brinde igualdad de oportunidades, sin importar donde se nació o cuánto dinero acumulado por generaciones respalde un camino posible”, agrega el padre de Andrés, uno de los politólogos más reconocidos en nuestro país.

Cuando el terreno de la charla llega a la Unión Cívica Radical, Malamud no duda de la misión que ha tenido, tiene y tendrá su espacio. “Si estamos de acuerdo en la motivación, nuestra siguiente pregunta será, ¿desde qué plataforma podremos propulsar esos ideales? Sin duda alguna, en nuestro país, la respuesta está en el partido cuyo primer Presidente de la Nación declaró ‘nuestra plataforma es la Constitución’”, agregó el ex Diputado.

“La respuesta está en el partido del cual salieron Presidentes que pudieron estar en la cárcel por golpes militares, pero nunca por actos delictivos. La respuesta está en el partido que por única vez en América Latina, juzgó a los militares responsables de un golpe de Estado y una represión sangrienta, y efectuó una completa investigación de esos crímenes (NdR: CONADEP) mientras otros partidos se negaban a efectuarla. La respuesta está en el partido donde se formaron en su gran mayoría los propulsores de la Reforma Universitaria que se aplaudió en Latinoamérica, cuya inspirada consigna ‘los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan’ no ha perdido su vigencia en un siglo. Podemos hablar de aciertos y errores, de éxitos y fracasos, pero, por lo menos a mí, no me cabe ninguna duda que la respuesta está en la Unión Cívica Radical”, cerró Malamud.