Eduardo “Bali” Bucca: “cada vez somos más los argentinos que empáticamente elegimos luces”

Según datos del Hospital de Quemados hubo un “descenso histórico” de personas heridas por el uso de pirotecnia, en comparación con la cantidad de casos en 2019, 2020 y 2021. Este año solo se registraron nueve personas con heridas leves, siete de ellas menores de edad. Al respecto, la jefa de guardia del hospital, Analía Aloisio recordó que “hace 30 años nosotros atendíamos en la guardia para estas fechas unas 400 personas, pero en lo últimos años se redujo drásticamente a unos pocos casos”.

“Ya empezamos a ver los frutos de tantos años de lucha junto a miles de familias, y este año fue por lejos el que mayor visibilidad logró la campaña. Fue posible en gran parte, gracias a los pequeños grandes influencers de salud pública, como Ian Moche o Brunito Nicolini; gracias al trabajo de profesionales comprometidos como Mati Cadaveira o Edu Sotelo”, destacó el Dr. Bucca.

Para este año, se realizaron distintas piezas audiovisuales y se publicaron en redes sociales para concientizar sobre el uso de pirotecnia. Estas superaron las 500.000 reproducciones en pocos días y además se compartieron cerca de 350.000 historias con el “#ElegíLuces”. Para ver el spot: https://www.instagram.com/ reel/CmjgnXoIlUd/?igshid= NTU1Mzc3ZGM=

Ian Moche, el niño activista de 11 años oriundo de La Plata, junto a su familia, hizo un balance muy positivo del año y resaltó que “este año fue muy intenso, de mucho trabajo de concientización, charlas por todo el país, pero cuando finalmente llegan las fiestas me angustio mucho y solo quiero que pasen lo más rápido posible, con los estruendos que tiran siento que me explota el corazón. Ojalá en algún momento no tengamos que pasar más por esta situación con mi familia y tengamos unas fiestas de verdad y para todos”. Y agregó “pero de este año me quedo con el apoyo de mucha gente que me ve en la tele o que me sigue y me deja mensajes lindos en Instagram, con la ley que logramos con Bali, con las charlas en muchas ciudades”.

Cabe destacar que a mediados de diciembre, el proyecto de Regulación del Uso de Artefactos de Pirotecnia para uso Recreativo fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires; y en septiembre se había aprobado en el Senado provincial. En ese momento, el senador Eduardo Bucca, autor del proyecto, destacó: “es el puntapié para que luego se apruebe en el Congreso Nacional, así beneficia a todas las familias a lo largo y ancho del país”.

“Esta fue la mejor manera de iniciar la campaña “Elegí Luces”, la que venimos haciendo durante todos los fines de año, difundiendo por todos los medios que la regulación del uso de pirotecnia sonora es ley”, enfatizó Bucca. Además añadió: “con esta campaña fuimos logrando un cambio de conducta en la sociedad, logramos empatizar y ponernos en el lugar de todas esas familias que la pasan muy mal durante las fiestas, encerrados en habitaciones y conteniendo a sus hijos. Porque entendimos que el festejo termina cuando se le genera un daño al otro”.

El proyecto plantea la prohibición de la venta y el uso recreativo de artículos de pirotecnia de alto impacto sonoro, que dañan la salud y el ambiente, respetando de ese modo y, como expresa el artículo 41 de la Constitución Nacional, el “derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano”.

Por su parte, Alexia Rattazzi, psiquiatra infantojuvenil y co-fundadora de PANAACEA (Programa Argentino para Niños, Adolescentes y Adultos con Condiciones del Espectro Autista) manifestó que “si bien aún resta mucho camino por recorrer, el resultado que vemos hoy en la disminución del uso de fuegos artificiales durante las fiestas tiene que ver muy probablemente con la campaña de toma de conciencia que venimos impulsando hace varios años junto a Bali. El hecho de informar, sensibilizar y concientizar, permite eliminar barreras asociadas al desconocimiento y la ignorancia, y promover empatía en la gente. El saber es poder y, cuanto la sociedad más sepa acerca del sufrimiento que genera la pirotecnia en las personas con hipersensibilidad auditiva, confío en que muchas personas cambiarán de actitud, y, en algún momento, lograremos que todas las personas puedan celebrar en paz, sin sufrimiento”.

“Las personas que tienen hipersensibilidad acústica, no pueden controlar lo que genera el ruido: genera dolor, lo sienten como electricidad, es una cuestión sensorial que desencadena distintos tipos de comportamientos y a veces genera la autolesión”, explicó el médico Bucca.

La estadística mundial dice que 1 de cada 58 niños es diagnosticado con CEA, y según lo expresado por sus familias, son los niños los que más sufren: se tapan los oídos, tienen crisis de llanto e incluso llegan a autolesionarse.

“Estoy seguro que esta ley va a marcar un antes y un después en la sociedad. Después de tantos años de lucha, este es un gran abrazo a la naturaleza, a los animales y a todas las personas con autismo”.