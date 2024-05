Economía en picada, preocupación por el empleo y obras paralizadas en Olavarría

El intendente Maximiliano Wesner expresó su preocupación por la situación económica actual de Olavarría, con una caída del 50% en la actividad económica y el despido de trabajadores en diversos sectores.

En una entrevista radial con Luis Occhi, Wesner detalló que la recaudación por la Tasa de Explotación de Canteras o Impuesto a la Piedra ha disminuido en un 6%, lo que representa una pérdida de cinco mil millones de pesos en comparación con el primer cuatrimestre del 2023.

“El sector minero está muy castigado por la suspensión de la obra pública, pero también con la paralización de la obra privada”, señaló el mandatario. “El transporte prácticamente está funcionando a un 50%”, agregó.

Wesner también mencionó su preocupación por el incremento en los insumos de salud y el aumento de personas que se vuelcan al sistema de salud pública. “Lamentablemente, muchísimos olavarrienses están quedando sin trabajo, hay suspensiones, hay despidos”, lamentó.

En cuanto a los ingresos municipales, Wesner afirmó que han caído notoriamente, con una disminución en la coparticipación real por debajo de la del 2023. “La coparticipación, mayormente, es de ingresos brutos. De ingresos brutos la base es la facturación bruta, y la facturación bruta es venta, y si no hay venta tampoco hay inversión, no hay producción y no hay laburo”, explicó.

Respecto a las obras públicas, Wesner recordó que hay tres paralizadas por la Nación en Olavarría y reiteró que están insistiendo con la Provincia por el Colector Cloacal Norte. “Sabemos que es muy cuesta arriba, es muy adverso el contexto, pero estamos reclamando, porque eso va a permitir posteriormente generar red cloacal y que 25.000 olavarrienses tengan respuesta de una buena vez por todas”, afirmó.

En relación a los Caminos Rurales, Wesner señaló que se implementaron dos planes de contingencia para abordar los problemas de mantenimiento y las zonas inundadas. También mencionó el cambio de dirección a cargo y la colaboración con diferentes actores, como la Sociedad Rural y los productores, para mejorar la situación.

Wesner destacó la importancia de mantener un contacto permanente con los sectores afectados para obtener información actualizada y tomar medidas adecuadas para enfrentar la difícil situación económica actual.