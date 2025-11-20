El Poder Ejecutivo Nacional ha dado un paso fundamental en su agenda de transformaciones estructurales al finalizar los borradores de las esperadas reformas laboral y educativa.

Estos documentos, cuya circulación se ha restringido a los círculos más cercanos de la Casa Rosada y algunos legisladores clave, delinean una propuesta que busca reconfigurar pilares fundamentales de la sociedad argentina.

En el ámbito laboral, el anteproyecto incluiría medidas destinadas a simplificar los procesos de contratación y a modificar el régimen indemnizatorio actual, elementos que el gobierno considera obstáculos para la creación de empleo genuino. Se espera que la iniciativa sea presentada como un mecanismo para reducir la litigiosidad y alentar a las pequeñas y medianas empresas (PyMES) a formalizar trabajadores. La presentación formal ante el Congreso de la Nación se espera en las próximas semanas, lo que anticipa un debate sumamente intenso con las principales centrales obreras.

Paralelamente, la reforma educativa apunta a una reorganización profunda del sistema. Si bien los detalles son aún escasos, se especula con una revisión curricular exhaustiva y la posibilidad de implementar cambios en el financiamiento, buscando optimizar los recursos y mejorar los indicadores de desempeño escolar.

La decisión de tener listos estos borradores sugiere que el Gobierno está listo para acelerar la discusión de sus promesas de campaña, utilizando estos documentos como base para negociaciones con la oposición y los actores sociales. La reacción de los sindicatos y las confederaciones de docentes será crucial y marcará el pulso de los próximos días.