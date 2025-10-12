Dos Menores Detenidos por Robo a Comercio en Calle Saavedra

El Comando de Patrulla aprehendió a los jóvenes de 14 y 15 años tras una persecución que terminó en el Barrio Fonavi. Recuperaron bebidas alcohólicas y energizantes sustraídas.

Efectivos del Comando de Patrulla (CPO) aprehendieron a dos menores de edad en la noche del 11 de octubre de 2025 bajo la carátula de “Robo”.

El hecho se originó tras un llamado al 911 que alertó sobre un robo en un local comercial ubicado en la Calle Saavedra al 2400. Al llegar al lugar, el personal del CPO observó a dos masculinos NN saliendo del comercio y dándose a la fuga a pie en dirección al Barrio Fonavi.

Tras una persecución, los dos menores, de 14 y 15 años, fueron retenidos en el interior del barrio. En una búsqueda posterior en el lugar de la aprehensión, se lograron recuperar los elementos sustraídos, que consistían en:

Dos (2) latas de bebida energizante “SPEED” .

. Cuatro (4) botellas de bebida espumante de color azul.

Los menores aprehendidos quedaron a disposición de la UFI N° 17, a cargo del Dr. Urlezaga. Luego de los trámites de rigor, fueron entregados a sus responsables mayores.