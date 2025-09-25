Dos hombres fueron interceptados cazando con galgos sin autorización en Loma Negra

Los infractores, de 18 y 21 años, fueron detectados por el Comando de Patrulla y se les labró una infracción a la Ley 10.081/83 de Fauna.

En el marco de tareas de prevención de delitos y faltas en general, personal de la Subcomisaría de Loma Negra interceptó este miércoles a dos hombres que se encontraban cazando dentro de un campo sin la autorización del propietario.

El hecho se produjo en la Calle San Martín y Camino Blanco. Los infractores fueron identificados como dos masculinos de 18 y 21 años, quienes se movilizaban a pie y estaban cazando con seis perros galgos.

Tras la intervención, se les labró una infracción a la Ley 10.081/83 de Fauna, específicamente a los artículos 268 y 273 Inc. A.

Los dos infractores fueron trasladados a la dependencia policial para los trámites legales correspondientes, quedando a disposición del Juzgado de Faltas de Olavarría.