Dos delincuentes murieron en un tiroteo con la policía de Mar del Plata

El hecho ocurrió en el barrio Libertad, tras un allanamiento que derivó en la toma de rehenes de una familia. Uno de los fallecidos era buscado por un homicidio.

Dos delincuentes murieron y un policía resultó herido luego de un tiroteo que se desató en el barrio Libertad, en el marco de un allanamiento que derivó en una toma de rehenes.

El operativo, a cargo de efectivos policiales, tenía como objetivo la detención de Matías Cornejo, quien era buscado por el asesinato de Rubén “Viruta” Ordoñez ocurrido en mayo. Al intentar capturarlo, Cornejo y sus cómplices abrieron fuego contra los agentes. En medio de la balacera, un sargento de 31 años, identificado como Gustavo Arce, recibió un disparo en la pierna izquierda.

Tras el enfrentamiento, los delincuentes se atrincheraron en una vivienda vecina y tomaron de rehenes a una abuela y sus dos nietas. La situación de terror culminó horas después, con la muerte de dos de los implicados. Cornejo, el principal sospechoso del crimen, falleció en el lugar de los hechos, mientras que uno de sus cómplices murió en el Hospital Interzonal, luego de ingresar con una herida de bala en la cabeza.

Un tercer involucrado, un hombre de 40 años, fue detenido y acusado de haber privado de su libertad a las tres mujeres. El fiscal de la causa, Carlos Russo, confirmó a la prensa que el violento episodio comenzó cuando Cornejo, al ver a la policía, empezó a disparar e hirió al sargento.