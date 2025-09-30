Dos aprehendidos por intento de robo en concesionaria de Ruta 226

Los sujetos fueron capturados por la policía luego de que la alarma de la concesionaria “Mercedes” alertara a las autoridades. Un tercer implicado logró darse a la fuga.

Dos hombres de 18 y 25 años fueron aprehendidos en la madrugada de hoy, 30 de septiembre de 2025, tras ser sorprendidos intentando cometer un robo en la concesionaria “Mercedes”, ubicada sobre la Ruta Nacional 226, kilómetro 296.

El hecho, caratulado como “Robo en grado de tentativa infraganti delito”, comenzó con una alerta al 911 sobre la activación de la alarma en el predio. La persona que realizó la llamada informó que, a través de las cámaras de seguridad, se observó a tres masculinos ingresar a la concesionaria tras dañar un tejido perimetral en la parte trasera.

Al arribar al lugar, personal del Comando de Patrulla fue informado por el denunciante de que los tres sujetos habían huido por el fondo hacia un campo adyacente. La policía, al realizar un rastrillaje en la zona, avistó a los tres individuos, quienes emprendieron la fuga al notar la presencia de los móviles.

El rápido despliegue operativo permitió alcanzar y aprehender a dos de los delincuentes, mientras que el tercero logró escapar.

Los detenidos fueron trasladados a la sede policial, donde permanecen alojados a disposición de la U.F.I. N° 04, a cargo de la Dra. Paula Serrano, que interviene en la causa.