El voleibol bonaerense vivió un exitoso reencuentro el pasado fin de semana en Olavarría, la Capital Nacional del Cemento, con la celebración del primer Torneo Provincial que congregó a equipos de las regiones centro-sur y norte de la provincia. La competencia, caracterizada por la alta intensidad, culminó con un claro dominio marplatense, que se alzó con ambas coronas.

Los títulos quedaron en manos de Banco Provincia en la rama masculina y Once Unidos en la femenina, consolidando la supremacía de la Asociación Marplatense y la Bahiense en el panorama provincial.

Rama Masculina: Banco Provincia se coronó campeón

El gimnasio Juan Bautista Manolio del Club Pueblo Nuevo fue el escenario de la gran final masculina, donde Banco Provincia de Mar del Plata se tomó revancha de un encuentro anterior en la LiCeBo para imponerse a su clásico rival, Once Unidos, también de Mar del Plata. El resultado fue un contundente 3-0 (25-23, 25-17, 25-23).

El tercer puesto fue para Liniers de Bahía Blanca, destacando la fuerte presencia de los equipos del centro-sur en el podio. El local, Pueblo Nuevo de Olavarría, ocupó el cuarto lugar.

Posiciones Finales – Rama Masculina

Posición Equipo Ciudad 1° Banco Provincia Mar del Plata 2° Once Unidos Mar del Plata 3° Liniers Bahía Blanca 4° Pueblo Nuevo Olavarría 5° Náutico San Pedro 6° CeDeTalVo Mar del Plata

Premiaciones Individuales – Rama Masculina

El desempeño de Banco Provincia fue fundamental para la victoria, lo que se reflejó en las premiaciones individuales, con Nicolás Oroz como figura destacada:

Mejor Jugador: Nicolás Oroz (Banco Provincia)

Mejor Atacante: Nicolás Oroz (Banco Provincia)

Mejor Sacador: Nicolás Oroz (Banco Provincia)

Mejor Armador: Luciano Santamaria (Banco Provincia)

Mejor Defensor: Joaquín Sirolesi (Banco Provincia)

Mejor Bloqueador: Mateo Fernández (Once Unidos)

Mejor Receptor: Matías Martín (Once Unidos)

Rama Femenina: Once Unidos se alzó con la victoria

En la rama femenina, las chicas de Once Unidos lograron su propio desquite al vencer a Bahiense del Norte, que anteriormente se había consagrado en la LiCeBo. La final también terminó en sets corridos a favor del equipo marplatense.

Fue determinante en la victoria el desempeño de la capitana albiverde, la azuleña Martina Larroca, quien condujo a Once Unidos a la cima. Liniers de Bahía Blanca también ocupó el tercer escalón del podio en esta rama, subrayando la competitividad de la región.

Posiciones Finales – Rama Femenina

Posición Equipo Ciudad 1° Once Unidos Mar del Plata 2° Bahiense del Norte Bahía Blanca 3° Liniers Bahía Blanca 4° Club Junín 5° Pueblo Nuevo Olavarría 6° Club Luján

Premiaciones Individuales – Rama Femenina

Martina Larroca fue la gran estrella del torneo, liderando a Once Unidos en los premios individuales:

Mejor Jugadora: Martina Larroca (Once Unidos)

Mejor Atacante: Martina Larroca (Once Unidos)

Mejor Armadora: Claudia Ceccani (Once Unidos)

Mejor Defensora: Ailín Carrizo (Once Unidos)

Mejor Sacadora: Ivana Pica (Liniers)

Mejor Bloqueadora: Bunella Mamonde (Bahiense del Norte)

Mejor Receptora: Tatiana Delgado (Bahiense del Norte)