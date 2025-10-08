Dolor en el fútbol argentino: falleció Miguel Ángel Russo

El histórico entrenador, que dirigía al Xeneize hasta su fallecimiento, había sido internado en su domicilio con pronóstico reservado. Su deceso se confirmó este miércoles, generando un profundo dolor en el fútbol argentino.

El fútbol argentino y el mundo Boca Juniors atraviesan un momento de gran tristeza. Este miércoles 8 de octubre de 2025, a los 69 años, falleció el reconocido y querido entrenador Miguel Ángel Russo.

El deceso del director técnico se produjo tras un cuadro de debilidad que lo llevó a ser internado en su domicilio con pronóstico reservado, luego de haber sido hospitalizado por breves períodos desde principios de septiembre.

Russo fue un ícono de la dirección técnica, principalmente en Boca, club al que dirigía hasta su muerte y con el que se consagró campeón de la Copa Libertadores en 2007. Además del título continental, en sus tres ciclos con el Xeneize, logró la Liga Profesional 2020 y la Copa Argentina en la misma temporada.

En el último tiempo, se había notado el desgaste del DT en el banco. Tras un reciente partido, su exayudante, Hugo Gottardi, había comentado: “Lo veo muy cansado. Ayer lo miraba sentado y viste… Llevar a Boca en la espalda es como arrastrar un camión. Es duro. Él viene de una enfermedad y está bien… Para mí, está bien, pero lo veo demacrado. Miguel está luchando en muchos frentes”.

Trayectoria de “Miguelo”

Nacido en Lanús en 1956, Russo tuvo una destacada carrera como mediocampista. Su debut profesional fue en Estudiantes de La Plata en 1975, club donde se desarrolló por completo y con el que se consagró campeón de Argentina en 1982 y 1983.

Como entrenador, inició su camino en Lanús en 1989. A lo largo de su carrera dirigió a importantes equipos del fútbol local como Estudiantes, Rosario Central, San Lorenzo, Vélez y Racing, además de sus recordados ciclos en Boca.