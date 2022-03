Dirigentes olavarrienses se hicieron presentes en la presentación de la fundación Encuentro Federal

Se realizó este jueves en la sede de los trabajadores gastronómicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (UTHGRA), la cual es dirigida por Dante Camaño.

En el lanzamiento estuvieron presentes , Eduardo Mondino (Director ejecutivo y Presidente del Consejo de Administración de la Fundación) ; Andrés Cisneros ( Coordinador del área de Relaciones Internacionales ), Susana Decibe (Ex ministra de Educación) , Juan Carlos Sánchez Arnau (Coordinador del área de Economía) , dirigentes como Soledad Diez de Tejada , Florencia Arietto , Pedro Puerta , Miguel Ángel Toma , Jorge Yoma , Santiago Montoya , Claudia Rucci , Joaquín De La Torre y nuestro principal referente por el Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto.

El acto inició con un minuto de silencio por la invasión de Rusia al pueblo ucraniano y luego quién tomó la palabra fue el director de la fundación , Eduardo Mondino que agradeció a todos los presentes que se acercaron al establecimiento y luego manifestó “ Que venimos trabajando con las fundaciones de Juntos Por el Cambio y que es como dice siempre Miguel Ángel, ese gran barco opositor que tiene que construir una alternativa de gobierno “ ,además remarcó : “ Que gobernar a la Argentina requiere de tres componentes básicos , uno de ellos es un fuerte componente político basado en un liderazgo, que lo es y lo viene haciendo Miguel Pichetto , pero a su vez necesitamos un programa de gobierno para el año 2023 y además necesitamos ejecutores de esas políticas públicas para llevarlas adelante , estos dos últimos puntos son el rol fundamental de la fundación”.

Por otra parte, y haciendo referencia a que la política exterior en la Argentina es como una política de estado, Andrés Cisneros expresó: “que la Argentina de hoy se encuentra aislada del mundo y que la gente sabe que sin apoyo externo no hay inversiones y sin inversiones no hay trabajo y sin trabajo no hay ni crecimiento, ni justicia social. Por eso es importante insértanos en el mundo, ya que consiste en encontrar sinergia y energía entre nuestros intereses y los intereses globales de los países mejores desarrollados, para poder crecer como ellos y mejorar a la sociedad Argentina”.

Luego tomó la palabra la Ex – ministra de Educación, Susana Decibe, que mostró total preocupación por los problemas del estado y que desde la fundación se está trabajando para hacer reformas, ya que el 60% de los jóvenes es más pobre que años anteriores y que lamentablemente recibe un peor sistema y esto se ve reflejado totalmente en la educación, por el motivo que a los estudiantes les cuesta resolver problemas básicos de matemáticas, sumándole la dificultad de interpretar lo que leen. Para finalizar Decibe manifestó: “Nosotros a esta decadencia que se viene arrastrando, le queremos poner un punto final desde nuestra fundación”.

Otro de los oradores fue el economista Sánchez Arnau, que expresó el problema económico que actualmente está atravesando nuestro país y sostuvo: “Que estamos es un país muy rico en riquezas naturales y riquezas humanas, pero tan malas han sido nuestras políticas, que hoy todavía todas esas riquezas conviven con un pueblo pobre y con el miedo que de aquí hasta el 2023 no haya grandes cambios en su situación económica y su situación social. Esa va a ser nuestra responsabilidad, esa va a ser la responsabilidad del gobierno que vamos a tener en el 2023 bajo la conducción de Miguel Ángel Pichetto y por eso hemos creado esta fundación para estudiar de fondo los problemas de la Argentina, para poder levantar la economía que hoy se encuentra postrada”.

Por último, quien cerró el acto presentación de la fundación fue el referente Miguel Ángel Pichetto, que agradeció a todos los presentes, sindicalistas, personas de la diplomacia, embajadores y ex – embajadores. “Estamos haciendo un aporte de ideas en un país donde lo que falta es ideas “dijo Miguel basándose en que el debate cultural es el tema central de la Argentina. Luego remarcó : “Yo estoy convencido que Argentina tiene destino , que tenemos una potencialidad extraordinaria y que con nuestro Peronismo Republicano que es una visión del centro nacional , del Peronismo que nos comprende y que nos hace sentir parte de la idea de la Nación , en donde el sujeto político más importante es el trabajador y la empresa ,vamos a lograr llenar esos espacios que están vacíos de contenido políticos y que los queremos interpretar dentro de la coalición de Juntos Por el Cambio, porque entendemos que esa es la propuesta que va a gobernar la Argentina y no estamos acá para debilitarla, sino para sumar precisamente aportes de voluntades , ideas y compromisos en el trabajo político “. Por otra parte, agregó que la educación no puede estar en mano de los Baradel y que desde la fundación se está haciendo un esfuerzo importante de ideas para consolidar un modelo capitalista y derrotar definitivamente a la ideología del pobrismo y poder salir de este mundo oscuro. “Estos son los desafíos, estas son nuestras ideas, no tenemos otras, no las cambiamos, las tenemos que mejorar “dijo nuestro referente.

La “Fundación Encuentro Federal” se integrará a las demás fundaciones de Juntos Por el Cambio para pensar un modelo de Nación donde pondere la cultura del trabajo y la libertad como valores fundamentales. Además, se estableció que el 21 de abril del corriente año se llevará a cabo el primer congreso de la fundación, donde concurrirán dirigentes de todas las provincias.