Diputados revirtió los vetos a las leyes de Garrahan y universidades

La oposición en la Cámara Baja consiguió la mayoría de dos tercios necesaria para anular los bloqueos presidenciales. Ahora, ambas iniciativas deberán ser tratadas por el Senado.

La Cámara de Diputados de la Nación le propinó este miércoles una dura derrota política al presidente Javier Milei al lograr anular los vetos a la Ley de Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan y a la Ley de Financiamiento para las Universidades Nacionales. Con un contundente apoyo, la oposición consiguió la mayoría especial de dos tercios requerida para revertir la decisión del Poder Ejecutivo.

La votación, que se llevó a cabo en una sesión cargada de tensión, se saldó con los siguientes resultados:

El veto a la Ley de Emergencia del Garrahan fue rechazado por 181 votos afirmativos contra 60 negativos .

. El veto a la Ley de Financiamiento Universitario fue revertido por 174 votos a favor y 67 en contra. Al finalizar la votación, los legisladores opositores entonaron cánticos en defensa de la educación pública.

Esta jornada marca la primera gran derrota parlamentaria para el Gobierno desde el revés electoral en la provincia de Buenos Aires. Ahora, ambas leyes deberán ser tratadas en el Senado, donde la oposición también necesitará reunir una mayoría de dos tercios para su promulgación definitiva.