Diego Santilli Asume el Liderazgo en la Lista de LLA en Provincia: “Me toca asumir la responsabilidad”

El diputado del PRO confirmó que encabezará la boleta de La Libertad Avanza tras la salida de José Luis Espert. Aseguró que la decisión lo tomó “por sorpresa” y que su objetivo es “apoyar este modelo de cambio”.

El diputado del PRO, Diego Santilli, confirmó su nueva posición como cabeza de lista de los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA), luego de que el expresidente Javier Milei decidiera apartar a José Luis Espert de la nómina.

Santilli respaldó la decisión del excandidato y asumió el desafío de competir el próximo 26 de octubre, a pesar de que la noticia fue inesperada.

“Me toca asumir la responsabilidad”, admitió el legislador en declaraciones a Radio Rivadavia. Santilli reconoció que la sorpresiva movida lo tomó desprevenido: “Me tomó por sorpresa. Estaba en tercer lugar, estaba acompañando al Presidente y sus cambios desde el 10 de diciembre”.

Con esta reconfiguración de la boleta, la coalición oficialista busca minimizar el impacto del escándalo que involucró a Espert.

Consultado sobre la necesidad de reimprimir las boletas tras los cambios, Santilli indicó que si bien es una decisión que corresponde a los apoderados, su enfoque va más allá del orden de los nombres.

“No me vuelve loco ser primero, quiero apoyar este modelo de cambio”, sentenció Santilli, reafirmando su compromiso con la gestión de Javier Milei.