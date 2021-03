Día internacional de las Mujeres: Un día para la reivindicación de las luchas históricas de las mujeres en Argentina y el mundo…

Por: Mercedes Carolina Ibarra /// A esas mujeres que hicieron historia, que nos antecedieron pero también a las que siguen, a las jóvenes y adolescentes que con muchas fuerzas con militancia volvieron a desandar el camino hacia la consagración de nuevos derechos como la Ley de Interrupción voluntaria del embarazo, , La Ley sobre la despenalización del aborto, él Ni Una Menos, los movimientos y colectivos de mujeres , mujeres trans y las disidentes que salieron a la calle y por mucho años resitieron para que hoy estén más empoderadas que nunca….

Claro que falta mucho transitar este camino pero sin dudas es un gran logro, hoy necesitamos con mas fuerzas el acompañamiento del Estado porque si bien tenemos un Ministerio de la Mujer, seguimos esperando que la Ley Micaela se aplica al igual que en el Podre Judicial pero en todas las instituciones, organismos, escuelas para realmente hacer el quiebre real para ser una sociedad más justa e igualitaria porque nos siguen matando.

No es solo una frase, Basta de matarnos!!!!!!!!!! Necesitamos hacer algo o mejor dicho que los poderes que tienen el control sobre la problemática en violencia de género reacciones en la práctica, necesitamos un estado presente real y que la justicia actué acorde al momento que estamos pasando como sociedad.

No podemos mirar para otro lado por ellas por todas y todexs que hoy no están, por Eliana Mendilaharzu por Úrsula, Camila, Brisa y las ya casi 55 de lo que va de este año……. Obviamente sumado a las que no conocemos.

Cada 27hs muere una mujer por femicidio en la Argentina, mujeres jóvenes, madres, abuelas,.. Y si miramos un poco hacia atrás estamos peor porque las herramientas dadas para combatir estos femicidios no sirven, miles de denuncias y si se las toman, perimetrales que no se respetan, policías que matan que necesariamente deben prepararse en perspectiva de género y derechos humanos, miles de niño, niñas que quedan solos al resguardo de los jueces de menores sabiendo también lo implica hoy adaotar un niño. En hogares que no están a su resguardo sin ayuda de nadie.

No somos escuchadas, somos tratadas como mentirosas, somos estigmatizadas, desde la intimidad de esos hogares al horror de matarnos en público como sucedió hace unas semanas atrás en El Calafate ciudad que además cuenta con índices altos de femicidios sin tener respuesta alguna por parte de la justicia que les compete.

Somos violentadas claramente por esta sociedad machista y patriarcal donde pareciera que se está naturalizando y NO no podemos permitir más muertes, más violaciones de todo tipo

Promoción, prevención y aplicación de las LEYES aprobadas en nuestro Senado por y sobre todo conciencia ciudadana.

Vivas nos queremos!!!!!!!!

