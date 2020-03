Día Internacional de la mujer: “Soy de la generación de la igualdad”

Por: Mercedes Ibarra: Nada que festejar! Hoy 8 de marzo se conmemora en todo el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos.

El 8 de marzo de 1908 sin duda marcó la historia del trabajo y la lucha sindicçal a nivel mundial:129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton, de New York, Estados Unidos, luego de que se declaran en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. Buscaban la reducción de jornada de 10 horas , un salario igual al que percibían hombres los cuales hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían.

El dueño de la fábrica ante esta situación decide cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieron y abandonaron el lugar. Pero sin embargo aparecieron muertas en ese escenario. Varios actos realzan la voz de las mujeres, dandose en la ciudad de New York en 1909 por primera vez el Día Nacional de la mujer.

Pero recién en 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó oficialmente el 8 de marzo el Día Internacional de la mujer. Por eso hoy debemos rescatar tal acontecimiento de muerte a estas mujeres que propiciaron el camino hacia la lucha y obtención de derechos .

Hoy nuestro país en consonancia con otros países de nuestra América Latina, se encontramos atravesado las mismas inquietudes pudiendo decir y saber que nos encontramos más que empoderadas, reclamando derechos nuestros derechos.

Es por eso que hoy 8m y 9m se convoca al Paro Internacional de Mujeres y disidentes o Huelga Internacional Feminista.

A lo largo de nuestra historia muchos de ellas fueron más visibles que otras pero seguro marcaron el camino de las luchas y los derechos de las mujeres. Podemos mencionar esa lucha que arrancaba desde los inicios de los primeros tiempos de la Revolución e Independencia marcando los pasos a la conformación de los Estados latinoamericanos Juana Azurduy de Padilla, patriota del Alto Perú líder de las luchas por la independencia quien además peleará estando embarazada, María Remedios del Valle, capitana del Ejército del Norte bajo el mando de Manuel Belgrano frenando en 1806 y 1807 a los ingleses en las invasiones del Río de la Plata; Alfonsina Storni logrando imponerse bajo un circulo solo de hombres para llevar adelantes los poemas más bellos, Eva Duarte haciendo efectivo la Ley 13.010 de sufragio femenino conocida como la Ley Evita otorgando derechos políticos a la mujer ya limitados por grupos feministas anarquistas y socialistas como fue también el rol activo de Julieta Lanteri quien fue la primera sufragar en 1911 y llegar a ser candidata en 1919.La lista seguro es muy extensa pero vale la pena mantenerlas en nuestra memoria colectiva.

Hoy seguimos luchando con más fuerzas acompañadas empoderadas, empoderamiento referido a llevar adelante las luchas por nuestros derechos, la igualdad de género, la libertad frente a lo establecido a las costumbres culturales impuestas donde todo es regido por el sistema patriarcal y machista forjando esa igualdad para decidir, pelear y alcanzar la voz para terminar e erradicar la violencia contra las mujeres. Sin adentrar en cuestiones y de qué tipo de feminismo o vertientes uno se agrupa seria lo de menos porque somos todas feministas por el solo hecho de ser Mujer.. debemos reconocer la lucha a largo de los años de las mujeres las de antes y las de ahora por llevar en alto la lucha por los derechos de la mujer.

Es clave e importancia que el Estado esté presente acorde a los planteos y problemáticas actuales al igual que las instituciones que lo confieran mejorando las políticas públicas con calidad con enfoque de derechos en forma integral, transversal de participación, control y evaluación como la ESI( educasion sexualintegral para erradicar las violencias), Igualdad de género( ley para erradicar las violencias contra las mujeres) , la Ley Micaela( ley en capacitación obligatoria a agentes de los tres poderes del l estado en género) ,la Ley Brisa( reparación económica a los hijos que perdieron a sus madres)la despenalización del aborto para un aborto legal seguro gratuito Son cuestiones de salud pública no cosas solo de mujeres. Es necesario en todos los niveles del Estado no solo nacional sino provincial y local porque existen tales problemáticas de la que no estamos exentos por eso los agentes encargados de implementar tales políticas públicas debería apropiarse del enfoque de derechos humanos y género para que se concedan valores de diversidad, interdependencia hacia lo público a la equidada sino no podrán conformar una sociedad de prácticas.

Sin duda estamos forjando recorriendo el camino desde la participación política, en los festivales nacionales, con leyes, hoy con un Ministerio de la mujer seguimos pero reclamando esa igualdad, reconocimiento y efectividad de derechos en todas las arcas del Estado, Sectores públicos y privados. Creo que esa 30% aun nos sigue desmitificando y lo tenemos que festejar pero cuando hablamos de igualdad estarías un poco lejos todavía es ahí donde debemos seguir. Orgullosa como mujer del momento histórico que estamos atravesando desde todos los ámbitos.

Es un compromiso de todos la construcción de una mejor y nueva ciudadanía. Algunas reflexiones de mujeres en el mundo que hicieron historia: Nina Simone..1933.2003, Estados unidos. Rebelde.” sentirse libre es no tener miedo “ Yoko Ono.. 1933, Japón. Pacifista. “El arte es una fuerza enorme “ Violeta Parra.1917.1967.Chile, cantautora.” Cuando se muere la carne, el ala busca sitio dentro de una amapola o dentro de un pajarito”. Silvana Ocampo.1903.1993, Argentina , escritora..” Lo único que sabemos es lo que nos sorprende: que todo pasa, como si no hubiera pasado”. Alfonsina Storni 1892.1938, Suiza. Argentina. Poeta. “Qué mundos tengo dentro del ala, que hace tiempo vengo pidiendo medios para volar”. Emilie Wapnick.1984.Canadá. Renacentista.” Nunca es una pérdida de tiempo dedicarse a lo que a uno le gusta”.

Mercedes Ibarra.