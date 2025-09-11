Día del Maestro: por qué se conmemora hoy 11 de septiembre

La fecha rinde homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, considerado el “padre del aula”. Es un feriado para el sector educativo, pero no para el resto del país.

Este jueves 11 de septiembre, Argentina celebra el Día del Maestro en honor a una de las figuras más influyentes en la historia de la educación nacional: Domingo Faustino Sarmiento. La fecha se eligió para conmemorar el aniversario de su fallecimiento, ocurrido en Asunción, Paraguay, el 11 de septiembre de 1888.

Sarmiento, un político, escritor y periodista, dedicó gran parte de su vida a promover la educación como motor fundamental para el progreso del país. Durante su presidencia, impulsó la creación de escuelas y bibliotecas en todo el territorio y fomentó la formación de los maestros.

Además del homenaje a Sarmiento, la elección del 11 de septiembre fue ratificada en 1943, durante la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas, en Panamá. En ese encuentro, se decidió que la fecha serviría para reconocer la labor de todos los docentes del continente.

Es importante recordar que el Día del Maestro es feriado únicamente para el sector educativo. Esto significa que los alumnos y el personal docente no tienen clases ni trabajan, pero el resto de las actividades laborales en el país se desarrollan con normalidad.