Di Carlo: “Todavía no se recibieron los fondos para Artes Visuales”

El presidente del Consejo Escolar de Olavarría Bruno Di Carlo se expresó por el atraso en la entrega de fondos de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires para el inicio de obra del edificio de Artes Visuales.

Al respecto, Di Carlo dijo: “la semana pasada el Subsecretario de Minería Federico Aguilera aseguró que iban a estar disponibles los fondos para el inicio de obra y todavía no hemos recibido nada”.

“Lamentablemente, hasta que esta situación no se hace pública, no encontramos respuesta del gobierno provincial. Sería conveniente que gestionen a través de los hechos y no moverse de acuerdo a lo que se publica en los medios y en las redes sociales”, agregó.

Por otra parte, el propio Di Carlo indicó: “es llamativo que los anuncios los haga el Subsecretario de Minería, no valorizando el rol de los funcionarios de Educación de su propio espacio como lo son el Jefe Distrital, la Jefa Regional y los consejeros escolares”.

Por otro lado, el presidente del Consejo Escolar remarcó: “Aguilera anuncia desconociendo el valor real de la obra. Hace una semana dijo que el valor de la obra es de $23.683.232 cuando en realidad la inversión estipulada es de 29 millones de pesos”.

Finalmente, Bruno Di Carlo expresó: “esperemos que con el reclamo público se agilicen las gestiones para iniciar la obra por el bien de la educación pública del Partido de Olavarría”.