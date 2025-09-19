Detuvieron en Olavarría a un joven acusado de robos agravados tras varios allanamientos

Matías Ezequiel Juárez, de 25 años, fue arrestado luego de un operativo conjunto de distintas dependencias policiales. Está imputado por robo agravado con efracción y escalamiento. Interviene la UFI N°10, a cargo de la Dra. Mariela Viceconte.

La Policía de Olavarría detuvo este jueves 18 de septiembre a Matías Ezequiel Juárez, de 25 años, en el marco de una investigación por robos agravados. La causa se inició el 23 de abril, cuando un vecino denunció que autores ignorados habían violentado el vidrio de la puerta balcón de su vivienda en calle Cortes al 4000, sustrayendo herramientas varias del interior.

Tras tareas investigativas del Gabinete Técnico Operativo, y con informes periciales que confirmaron huellas positivas del imputado, la Justicia libró órdenes de allanamiento, registro y secuestro para varios domicilios vinculados a Juárez, ubicados en calle Aguilar al 600, calle 12 al 3500 y calle 10 al 3900, este último donde residía.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría Segunda, en forma conjunta con la Comisaría Primera, Sub DDI Olavarría, UPPL, Comisaría de la Mujer y la Familia, Subcomisarías de Sierras Bayas y Loma Negra, y el grupo GAD, obteniendo como resultado la detención efectiva de Juárez.

El joven fue trasladado a la dependencia policial, donde permanecerá alojado a disposición de la UFI N°10, a cargo de la fiscal Dra. Mariela Viceconte.