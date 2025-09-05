Detuvieron en Azul a un hombre por acopio y comercio de pornografía infantil

El acusado utilizaba perfiles falsos en redes sociales para contactar a menores de edad a cambio de fotos íntimas. La investigación, que se inició en 2015, culminó con la detención del sujeto y el secuestro de dispositivos electrónicos.

Un hombre de 41 años fue detenido en la ciudad de Azul, acusado del delito de “acopio y comercio de imágenes de pornografía infantil”. La captura se concretó en un allanamiento en su domicilio de la calle Garibaldi al 200, en el marco de una investigación que se extendió por varios años.

Según el informe de la Policía Federal Argentina, el acusado utilizaba perfiles falsos de Facebook para contactar a menores de edad y ofrecerles dinero a cambio de fotos íntimas. La investigación comenzó en diciembre de 2015, a raíz de una denuncia recibida en la línea nacional 145 de asistencia a víctimas de trata de personas.

A lo largo de las pesquisas, se identificaron perfiles y números telefónicos vinculados a la modalidad delictiva, que llevaron a los investigadores a un mismo individuo. En diciembre de 2021, se realizó un primer allanamiento en su domicilio en Tandil, donde se secuestraron dispositivos electrónicos con una gran cantidad de material de abuso sexual infantil, así como rastros de operaciones económicas vinculadas a la venta de este contenido.

A partir de estas pruebas, el Juzgado Federal N°1 de Azul, a cargo de Gabriel Di Giulio, ordenó una nueva orden de allanamiento en Azul, que culminó con la detención del imputado. En este último operativo, se incautaron dos notebooks, tres celulares, dos pendrives y un chip de telefonía.

El detenido quedó a disposición de la Justicia por infracción a la Ley 27.436 (Pornografía infantil).