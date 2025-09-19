Detuvieron a un joven tras una orden judicial por múltiples delitos

La Policía interceptó a Agustín Nahuel Vivas, de 26 años, en la vía pública. Está acusado de hurto, violación de domicilio, daños y resistencia a la autoridad. Interviene el Juzgado Correccional a cargo de la Dra. Desiata.

Efectivos de la Comisaría Primera de Olavarría, junto al Gabinete Técnico Operativo, detuvieron este jueves 18 de septiembre a Agustín Nahuel Vivas, de 26 años, en cumplimiento de una orden judicial. El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de calles Chacabuco y San Martín, donde se logró interceptar al sospechoso y proceder a su aprehensión.

La causa está caratulada como “hurto simple (tres hechos), violación de domicilio, daño agravado por haber sido ejecutado en un bien de uso público, robo simple en grado de tentativa, desobediencia y resistencia a la autoridad, todo en concurso real de acciones”.

Tras la detención, Vivas fue trasladado a la Comisaría Segunda de Olavarría, donde permanece alojado a la espera de cupo en una unidad penitenciaria. La investigación está bajo la órbita del Juzgado Correccional, a cargo de la jueza Dra. Desiata.