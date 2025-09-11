Detuvieron a un hombre y una mujer por robo agravado

Ambos fueron aprehendidos tras una serie de allanamientos en los barrios San Vicente y Microcentro. La causa es por un robo con arma ocurrido días atrás.

Dos personas, un hombre de 29 años y una mujer de 20, fueron detenidas este miércoles en el marco de una investigación por un hecho de robo agravado con uso de armas ocurrido días atrás en calle Cortes al 4200.

La detención se produjo tras una serie de allanamientos solicitados por la UFI N° 10 a cargo de la Dra. Viceconte y ordenados por el Juzgado de Garantías N° 1 de Olavarría. El operativo, a cargo de la Comisaría Segunda, contó con la colaboración de la Policía Local, la Comisaría de la Mujer y la Sub-DDI Olavarría.

Se llevaron a cabo allanamientos en dos domicilios: uno en calle Laprida al 100 y otro en Buchardo al 4600. En el primer lugar, se procedió al secuestro de un automóvil, un equipo de telefonía celular y un blíster de pastillas, elementos que se presumen relacionados con el delito. En este mismo domicilio, se detuvo a los dos imputados. Según la disposición judicial, se considera al hombre “partícipe secundario” y a la mujer “autora” del delito. El segundo allanamiento, en calle Buchardo, arrojó resultado negativo.

Los detenidos fueron trasladados y quedaron alojados en la Comisaría Segunda, a disposición del juzgado interviniente.