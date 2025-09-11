Detuvieron a un hombre por una causa de robo calificado

La detención de un hombre de 37 años se produjo en la vía pública de H. Yrigoyen y Vicente Bahía, por orden del Tribunal en lo Criminal Oral N° 2 de Azul.

Un hombre de 37 años fue detenido este miércoles en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Vicente Bahía, en el marco de una orden judicial por una causa de “Robo Calificado por el uso de Armas”.

La detención fue realizada por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera de Olavarría, que había montado un operativo en las inmediaciones del domicilio del acusado tras recibir la orden del Tribunal en lo Criminal Oral N° 2 de Azul, a cargo de la Jueza Dra. Karina Patricia Gennuso.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Segunda de Olavarría, donde quedó alojado a la espera de un cupo en una unidad penitenciaria.