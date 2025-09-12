Detuvieron a un hombre en Olavarría con un pedido de captura de Necochea

El sujeto, de 33 años, tenía un “paradero activo” por una causa de hurto en grado de tentativa y fue interceptado por el Comando de Patrulla en calle San Martín.

Un hombre de 33 años fue detenido este miércoles en la intersección de calle San Martín N° 3100 luego de que la policía verificara que tenía un pedido de “paradero activo” solicitado por la Justicia de Necochea.

Personal del Comando de Patrulla Olavarría procedió a identificar al sujeto en la vía pública. Al chequear sus datos a través del sistema informático, se confirmó que tenía una orden de detención vigente desde el pasado 12 de agosto por una causa caratulada como “Hurto en grado de tentativa”.

Tras la aprehensión, el hombre fue trasladado a la Comisaría Primera de Olavarría, donde quedó alojado a disposición del Juzgado Correccional N° 1 del Departamento Judicial de Necochea.