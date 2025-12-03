Un sujeto de 38 años fue detenido por la Policía en la intersección de Amparo Castro e Hipólito Yrigoyen. Sobre él recaía una orden de detención solicitada por el Juzgado de Garantías N° 1. Quedó alojado en la Comisaría Segunda a disposición de la UFI N° 4.

Olavarría. Personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda de Olavarría detuvo a un hombre identificado como Ricardo Gabino Basualdo (38), quien estaba siendo requerido por la Justicia por una causa de «Robo Agravado (Uso de Armas)».

La detención se concretó el pasado martes 2 de diciembre de 2025 en la intersección de Amparo Castro y Hipólito Yrigoyen, en el marco de tareas investigativas.

Sobre Basualdo recaía una orden de detención dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 1 de Olavarría, a cargo de la Dra. Fabiana San Román.

El detenido permanece alojado en la Comisaría Segunda y ha quedado a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4, encabezada por la Dra. Paula Serrano, que interviene en el proceso penal.