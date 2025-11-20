Un hombre fue arrestado en el interior del Hospital Municipal bajo una orden del Juzgado de Garantías N° 1. Se lo acusa de dos hechos de robo calificado por el uso de arma de fuego, cometidos el mismo día contra un polirrubro y una estación de gas en la zona urbana.

Olavarría. Personal del Grupo Operativo de la SubDDI Olavarría dio cumplimiento a una orden de DETENCIÓN emitida por el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de la Dra. Fabiana San Román, con intervención de la UFI N° 10, a cargo de la Dra. Mariela Viceconte (Departamento Judicial de Azul sede Olavarría).

La orden recaía sobre un ciudadano de la localidad acusado de DOS HECHOS DE ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO.

Detalles del Delito y el Operativo

Los hechos delictivos se perpetraron en la misma fecha y afectaron a dos comercios:

Un local del rubro Polirrubro. Una Estación de Gas.

Ambos establecimientos están ubicados dentro de la zona urbana de Olavarría.

La detención se concretó tras diversas tareas investigativas encubiertas, que derivaron en un operativo montado en la localidad de Hinojo, con la colaboración de personal de la Subcomisaría local. Finalmente, la detención se efectivizó en el interior del Nosocomio de la ciudad.

El detenido fue trasladado a la sede de la SubDDI para cumplimentar los recaudos legales, y se encuentra a la espera del cupo para ser alojado en la Unidad Penitenciaria correspondiente.