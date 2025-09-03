Detuvieron a un hombre acusado de cuatro robos consecutivos

El sujeto es el presunto autor del robo de dos vehículos, el hurto de combustible en una estación de servicio y el robo con arma blanca en una panadería. La detención se realizó en la vía pública, en cumplimiento de una orden judicial.

Un hombre de 33 años, presunto autor de cuatro hechos delictivos consecutivos, fue detenido en la vía pública por personal del Grupo Operativo (GO) de la Subdelegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, con la colaboración del Gabinete de Tareas Operativas (GTO) de la Comisaría Segunda.

Los hechos por los que se lo acusa ocurrieron en días pasados e incluyen:

Con el vehículo robado, se dirigió a una estación de servicio Shell, cargó el tanque completo y se fue sin pagar.

Ingresó a una panadería, amenazó al empleado con una cuchilla y le robó dinero en efectivo.

Ingresó a una panadería, amenazó al empleado con una cuchilla y le robó dinero en efectivo. Robo de utilitaria: Días después, sustrajo una Peugeot Partner en el barrio Belgrano. El vehículo fue hallado más tarde en la vía pública sin la documentación ni los efectos personales del dueño, los cuales fueron recuperados posteriormente en el domicilio del detenido.

La detención del hombre se realizó en la vía pública, tras tareas de investigación encubiertas. Sobre él pesaba una orden de detención solicitada por la UFI N° 4, a cargo de la Dra. Paula Serrano, y expedida por el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de la Dra. Fabiana San Román. El detenido fue trasladado a la Subcomisaría de Drogas Ilícitas para los procedimientos correspondientes y, posteriormente, a la Unidad Penal N° 38 de Sierra Chica.