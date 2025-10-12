Detienen en Olavarría a un sujeto con pedido de captura en Necochea

El ciudadano, de 38 años, fue identificado por el Comando de Patrulla en la intersección de San Martín y Belgrano. Tenía una orden emanada por el Juzgado Correccional N.º 1 de Necochea.

Efectivos del Comando de Patrulla (CPO) procedieron a la identificación y posterior traslado de un hombre con un pedido de “Paradero Activo” en el microcentro de la ciudad.

El hecho se registró el 10 de octubre de 2025 en la intersección de las calles San Martín y Belgrano.

Durante una recorrida de rutina, el personal policial identificó a un ciudadano de 38 años. Tras consultar sus datos, el sistema arrojó una orden de Paradero Activo emanada por el Juzgado en lo Correccional N.º 1 de Necochea.

Ante esta situación, el hombre fue trasladado a la dependencia policial para regularizar su situación procesal. El caso quedó a disposición de la UFI N.º 9 del Departamento Judicial de Azul.