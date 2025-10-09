Detienen a una Joven con una Réplica de Arma por “Amenazas Agravadas”

La femenina de 20 años fue aprehendida por el Comando de Patrulla luego de ser sorprendida apuntando a un ciudadano con un arma que resultó ser una réplica de aire comprimido.

Efectivos del Comando de Patrulla (CPO) detuvieron a una joven de 20 años en la intersección de las calles Mitre y Pourtale por el delito de Amenazas Agravadas in fraganti delito.

El procedimiento se inició este miércoles 8 de octubre de 2025 a raíz de un llamado al 911 que alertaba sobre una confrontación en la vía pública.

Al arribar al lugar, el personal policial observó a la femenina empuñando un arma tipo pistola y realizando ademanes intimidatorios hacia un ciudadano. Tras darle la voz de alto, la agresora arrojó el objeto al suelo, momento en el que fue aprehendida.

El elemento recogido resultó ser una réplica de pistola 9mm de aire comprimido.

La aprehendida fue trasladada y quedó alojada en la dependencia policial correspondiente, a disposición de la UFI N.º 7, a cargo del Dr. Christian Urlézaga.