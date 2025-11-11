Un hombre de 38 años fue aprehendido por el Comando de Patrulla por Desobediencia, al ser encontrado frente al domicilio de su ex pareja, incumpliendo una Prohibición de Acercamiento vigente.

El Comando de Patrulla (CPO) detuvo a un hombre de 38 años ayer, 10 de noviembre de 2025, en Álvaro Barros al 6400, en una causa caratulada como Desobediencia.

El sujeto fue aprehendido luego de que el personal policial respondiera a un llamado al 911. Se comprobó que el masculino estaba en el exterior del domicilio de la víctima, a pesar de contar con una Prohibición de Acercamiento vigente.

Contexto: La medida cautelar fue dictada por el Juzgado de Familia N° 1 de Olavarría en el marco de una causa por “Protección Contra La Violencia Familiar”.

El detenido fue alojado en la Comisaría Segunda y quedó a disposición de la UFI N° 7.